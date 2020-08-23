Дорога к "башням-близнецам", или Фотопрогулка по Барнаульскому ковшу

Башни, некогда принадлежавшие элеватору, сейчас превратились в мрачные "заброшки"

23 августа 2020, 06:32, ИА Амител

Полвека назад протока Оби, известная как Ковш, была излюбленным местом отдыха барнаульцев. Тут был и подвесной мост, и пляж, и старый речной вокзал. В конце 70-х мост закрыли, а через несколько лет и речпорт ушел в прошлое. Сейчас здесь остались только руины и заброшенные здания. Особенно привлекают внимание два из них – зерноприемные "башни-близнецы" элеватора. В советские времена зерно поступало на предприятие не только по железной дороге, но и по реке. В 2000-х объемы заготовок сократились настолько, что от доставки по реке решили отказаться. И в итоге башни оказались не нужны, их облюбовали местные жители и какое-то время роуп-джамперы, рассказывает барнаульский фотограф и краевед Евгений Кучинёв.

Сейчас строения представляют собой печальное зрелище. Заросшие, мрачные, пустые и разрушенные, они походят на декорации к фильмам ужасов. Дополняют картину бездомные собаки и мусор, который валяется по берегу, кажется, уже с десяток лет. Но все это не смущает местных рыбаков, составляющих основную часть "тусующихся" на Ковше. Обычные горожане не заглядывают туда уже давно, но до сих пор с ностальгией вспоминают когда-то любимое место отдыха. Как оно выглядит сейчас – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.