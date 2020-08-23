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Дорога к "башням-близнецам", или Фотопрогулка по Барнаульскому ковшу

Башни, некогда принадлежавшие элеватору, сейчас превратились в мрачные "заброшки"

23 августа 2020, 06:32, ИА Амител

Полвека назад протока Оби, известная как Ковш, была излюбленным местом отдыха барнаульцев. Тут был и подвесной мост, и пляж, и старый речной вокзал. В конце 70-х мост закрыли, а через несколько лет и речпорт ушел в прошлое. Сейчас здесь остались только руины и заброшенные здания. Особенно привлекают внимание два из них – зерноприемные "башни-близнецы" элеватора. В советские времена зерно поступало на предприятие не только по железной дороге, но и по реке. В 2000-х объемы заготовок сократились настолько, что от доставки по реке решили отказаться. И в итоге башни оказались не нужны, их облюбовали местные жители и какое-то время роуп-джамперы, рассказывает барнаульский фотограф и краевед Евгений Кучинёв.

Сейчас строения представляют собой печальное зрелище. Заросшие, мрачные, пустые и разрушенные, они походят на декорации к фильмам ужасов. Дополняют картину бездомные собаки и мусор, который валяется по берегу, кажется, уже с десяток лет. Но все это не смущает местных рыбаков, составляющих основную часть "тусующихся" на Ковше. Обычные горожане не заглядывают туда уже давно, но до сих пор с ностальгией вспоминают когда-то любимое место отдыха. Как оно выглядит сейчас – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.

 

Комментарии 4

  • В 2000-х объемы заготовок сократились настолько... То есть не в 90-е. А при нынешней власти?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Да для кого-то власть 90х лучше чем путинская. Там мы и друзья были закадычные с американцами, друг Билл, друг Борис.. Даже кредиты нам давали и ножками Буша подкармливали. Но надо понимать что удавка накинутая на Россию тогда (например в виде того же ЦБ подчиненного МВФ) не сразу действует, а постепенно. И народ наш умеет выживать в самых сложных ситуациях. Да Путину удавку удалось ослабить с 3х и 2х значных чисел до 7,5% (когда он пришел было 55%), но это до сих запретительная для развития ставка. И ЦБ до сих пор не подчинен ни правительству ни президенту (про назначения на должности не надо).
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Путин успешно продолжает либеральные реформы Запада, начатые в 90-х ЕБН. Иначе его бы давно уже убрали.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, т.е. если бы Путин снова построил бы советский социализм, то его бы с радостью оставили???
    02 марта, Гость   Ответить
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