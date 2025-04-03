Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми

Актер якобы пользовался услугами пяти девушек, которых принуждали к занятию проституцией

03 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Неудержимые 2" (2012)

Звезда "Кровавого спорта" Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Hotnews.

По заявлению адвоката одной из потерпевших, десять лет назад актер пользовался в Каннах услугами пяти девушек румынского происхождения, которых заставили заниматься проституцией.

Подбором девушек для Ван Дамма занимался президент некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely Морел Боля. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними с 2000 по 2016 год. Расследование продолжается.

В управлении по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии подтвердили факт подачи жалобы, в которой фигурирует Ван Дамм, и отметили, что дело принято к производству.