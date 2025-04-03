Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми
Актер якобы пользовался услугами пяти девушек, которых принуждали к занятию проституцией
03 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
Звезда "Кровавого спорта" Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Hotnews.
По заявлению адвоката одной из потерпевших, десять лет назад актер пользовался в Каннах услугами пяти девушек румынского происхождения, которых заставили заниматься проституцией.
Подбором девушек для Ван Дамма занимался президент некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely Морел Боля. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними с 2000 по 2016 год. Расследование продолжается.
В управлении по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии подтвердили факт подачи жалобы, в которой фигурирует Ван Дамм, и отметили, что дело принято к производству.
11:09:16 03-04-2025
Это в "Инферно" тема раскрыта?
12:59:44 03-04-2025
поди ещё на остров Джеффри Эпштейна летал? на Лолита-экспрессе...