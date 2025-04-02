Анонсирован боевик "Джон Уик 5"

Киану Ривз вернется к своей роли

02 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Джон Уик 4" (2023)

Lionsgate анонсировала пятую часть боевика "Джон Уик", пишет Variety.

Киану Ривз вернется к своей роли, а режиссером вновь выступит Чад Стахелски. Подробности сюжета и дата премьеры пока не раскрываются.

В работе по франшизе также находятся анимационный приквел о прошлом Джона Уика и спин-офф о Каине, где Донни Йен сыграет главную роль и выступит постановщиком.

5 июня выйдет другой спин-офф "Джона Уика" – "Балерина" с Аной де Армас.

В конце февраля сообщили, что актер Джейсон Стэйтем снова сыграет Адама Клэя в продолжении боевика "Пчеловод". Съемки сиквела стартуют уже осенью.