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Жара до +33 градусов и грозы ожидаются в Алтайском крае 28 июля

Местами подует порывистый ветер

28 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Солнечный день / Фото: unsplash.com
Солнечный день / Фото: unsplash.com

Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 28 июля, прогнозируют в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура составит +28...+33 градуса. Местами при этом пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы.

Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Осень

12:23:59 28-07-2024

Быстреееее бы осень, лето слишком жаркое нынче

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Гость

14:37:43 28-07-2024

А кто-то говорил, что лето будет холодным! Брехун!!!

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Гость

17:18:35 28-07-2024

Нет, не хочу ни осень, ни зиму! Жару плохо переношу, но в Сибире лето такое короткое. Пусть будет. Тем более на следующей неделе жара должна уйти и будет летняя теплая погода. А вот через неделю уже обещают дожди и только 23...
Тоже ничего хорошего.

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