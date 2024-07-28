Жара до +33 градусов и грозы ожидаются в Алтайском крае 28 июля

Местами подует порывистый ветер

28 июля 2024, 06:00, ИА Амител

Солнечный день / Фото: unsplash.com

Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 28 июля, прогнозируют в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура составит +28...+33 градуса. Местами при этом пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы.

Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.