Жара до +33 градусов и грозы ожидаются в Алтайском крае 28 июля
Местами подует порывистый ветер
28 июля 2024, 06:00, ИА Амител
Солнечный день / Фото: unsplash.com
Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 28 июля, прогнозируют в региональном Гидрометцентре.
Дневная температура составит +28...+33 градуса. Местами при этом пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы.
Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
12:23:59 28-07-2024
Быстреееее бы осень, лето слишком жаркое нынче
14:37:43 28-07-2024
А кто-то говорил, что лето будет холодным! Брехун!!!
17:18:35 28-07-2024
Нет, не хочу ни осень, ни зиму! Жару плохо переношу, но в Сибире лето такое короткое. Пусть будет. Тем более на следующей неделе жара должна уйти и будет летняя теплая погода. А вот через неделю уже обещают дожди и только 23...
Тоже ничего хорошего.