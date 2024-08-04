Жара и грозы ожидаются в Алтайском крае 4 августа

При грозах будут шквалы

04 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Гроза / Источник фото: unsplash.com

Жаркая погода с осадками установится в Алтайском крае 4 августа, сообщили в Гидрометцентре региона.

Температура воздуха днем составит +26...+31 градус. В отдельных районах при этом пройдут кратковременные дожди, грозы, при которых местами – сильные дожди и ливни, также возможен град.

Ветер подует западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. При грозах будет шквалистое усиление до 15-20 м/с.