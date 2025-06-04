Жара, июнь. Почему в Барнауле этим летом много тополиного пуха и когда он улетит

Цветение тополей в этом году началось раньше обычного из-за теплой весны

04 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Тополиный пух на улице / Фото: сайт Барнаула

Интенсивный лет тополиного пуха в 2025 году начался раньше обычного из-за теплой весны. Это также привело к огромному количеству пуха в Барнауле, который должен исчезнуть в ближайшие две-три недели, сообщила amic.ru кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники АлтГУ Наталья Сперанская.

Обычно тополиный пух активно летает в июне. Однако в этом году, по словам биолога, сроки сместились, так как зима была бесснежной и достаточно теплой. Для интенсивного распространения тополиного пуха нужна ясная и ветреная погода, а также температура выше 20 градусов, что благоприятно сказывается на созревании семян.

"Тополь – раннецветущее растение. К июню созревают семена. Все заканчивается за две-три недели. В этом году семян тополя очень-очень много. Чем в Барнауле будет больше дождей и сильного ветра, тем быстрее смоет семена", – пояснила Наталья Сперанская.

Сухая и теплая же погода, которая прогнозируется в ближайшие дни в Барнауле, благоприятно влияет на распространение летнего "снегопада". Тополиный пух начнет активнее прибиваться и оседать.

Также ученая сообщила, что знаменитые строчки из песни "Тополиный пух, жара, июль" группы "Иванушки International" ничего не имеют общего с реальными сроками, когда тополиный пух активно начинает летать. Если в Сибири весна может наступить чуть позже, то в европейской части России тополь цветет раньше. Период активного цветения тополя обычно укладывается в 10–14 дней, однако общий "пуховый сезон" может растянуться на три-четыре недели.

"Я думаю, июль в этой песне для рифмы, хотя июль так же легко можно было заменить и на июнь", – предположила биолог.

Отметим, цветение тополей особенно актуально для Барнаула и Алтайского края. В советское время высаживали эти деревья массово во многих крупных городах СССР. Ухаживать за тополями очень просто: они неприхотливы, адаптированы к городским условиям, очень быстро растут, а также хорошо очищают воздух.