Жителей Алтайского края призвали не поджигать тополиный пух

Спасатели напомнили о последствиях этой "забавы"

03 июня 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Алина Роднова

В МЧС Алтайского края призвали жителей не поджигать тополиный пух, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Поводом для этой просьбы стали видео с проспекта Ленина в Барнауле, где кто-то поджег пух и пламя стремительно распространялось среди травы.

"Поджигать пух – опасная забава, у которой могут быть серьезные последствия! Из-за этой шалости могут загореться деревья, деревянные постройки, горючий мусор. Не будьте безрассудны, не играйте с огнем", – предострегают в МЧС.

Ранее доктор биологических наук АлтГУ Татьяна Терехина объяснила, чем опасен тополиный пух и зачем эти деревья массово сажали много лет назад.