Жителей Алтайского края призвали не поджигать тополиный пух
Спасатели напомнили о последствиях этой "забавы"
03 июня 2025, 09:35, ИА Амител
Фото: amic.ru / Алина Роднова
В МЧС Алтайского края призвали жителей не поджигать тополиный пух, сообщили в телеграм-канале ведомства.
Поводом для этой просьбы стали видео с проспекта Ленина в Барнауле, где кто-то поджег пух и пламя стремительно распространялось среди травы.
"Поджигать пух – опасная забава, у которой могут быть серьезные последствия! Из-за этой шалости могут загореться деревья, деревянные постройки, горючий мусор. Не будьте безрассудны, не играйте с огнем", – предострегают в МЧС.
Ранее доктор биологических наук АлтГУ Татьяна Терехина объяснила, чем опасен тополиный пух и зачем эти деревья массово сажали много лет назад.
09:38:56 03-06-2025
Администрации районов пора уже давно вырубить эти тополя и хотя бы поливать улицы несколько раз в день
09:41:26 03-06-2025
Кого они предупредили? Быдлана олигофрена, который телеграм не читает, потому что читать не умеет? Нормальные-то пух не поджигают
09:48:50 03-06-2025
все детство ходили и жгли.
а, ну да, это же были 90ые, не очень хорошее время но не было юридических юрыздов, с гарантами и консультантами, которые все вокруг стремились запретить и обложить штрафами
10:51:57 03-06-2025
Гость (09:48:50 03-06-2025) все детство ходили и жгли. а, ну да, это же были 90ые, н... как мы только выжили-то при кровавом савецком режиме...
а пух горел классно.
09:56:17 03-06-2025
Если они не хотят поджогов пуха, тогда пусть его убирают с улиц.
Нет пуха - нечего поджигать. Есть пух - есть что поджигать. Л - логика.
10:12:20 03-06-2025
- (09:56:17 03-06-2025) Если они не хотят поджогов пуха, тогда пусть его убирают с у... Власти разных мастей, от мала до велика, так любят вырубать деревья в Барнауле! Но почему-то установили табу на пуховые тополя, которые представляют серьезную пожарную опасность. Сейчас самое время промаркировать деревья с пухом, а потом все убрать, когда опадет листва. Можно пометить краской, мазать полоски кистью или брызнуть из баллончика. Нет пуховых тополей- нет пуха, нет пуха - нечего поджигать.
10:28:49 03-06-2025
Гость (10:12:20 03-06-2025) Власти разных мастей, от мала до велика, так любят вырубать ... Развеселили про маркировку :) Их так видно. Это обычные тополя. Их трудно спутать с какими-то другими деревьями :)
12:03:40 03-06-2025
Гость (10:28:49 03-06-2025) Развеселили про маркировку :) Их так видно. Это обычные топо... тополя не все пушат.
Тополь — двудомное растение, то есть на одном растении развиваются однополые цветки — или только пестичные, или только тычиночные. « Пушат» — рассеивают семена, окутанные массой волосков, — только те тополя, на которых развиваются пестичные цветки
12:38:18 03-06-2025
Гость (10:28:49 03-06-2025) Развеселили про маркировку :) Их так видно. Это обычные топо... Посмотрите внимательно! С пухом только женские растения. Именно их надо вырубать. Мужские оставить, пущай растут! Определить М и Ж можно только визуально, когда появляется пух.
17:17:50 03-06-2025
В городе уже на протяжении несколькох лет идет тотальная борьба с зеленью. Скоро все вырубят!
17:37:41 03-06-2025
Гость (17:17:50 03-06-2025) В городе уже на протяжении несколькох лет идет тотальная бор... Я категорически против уничтожения зелени. Но пуховые тополя надо убирать. Сейчас все сетки на окнах забьются пухом, во всех вентиляциях будет пух, нв чердаках, на крышах, в подъездах, даже в ОТ. Надо решать проблему.
18:43:43 03-06-2025
Всегда поджигали пух, ничего страшного, надо просто головой думать. Горит жарко и быстро, приятные воспоминания.