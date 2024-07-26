Жареное солнце. Как барнаульцы спасаются от летнего зноя на городском пляже
Невыносимая жара вновь пришла в Алтайский край
26 июля 2024, 08:15, ИА Амител
И вот она вернулась. Жара палящая и беспощадная. И чтобы как-то охладиться, горожане стремятся либо не выходить из кондиционированных комнат, либо быть поближе к воде. Одним из популярных мест в это время становится городской пляж на острове Помазкин. Тут есть лежаки, туалеты, раздевалки, проверенное дно и спасатели. А еще при желании – шашлык.
Однако спасаться от такой жары люди стремятся не только на оборудованных местах. Лишь за это лето в регионе зафиксировано 23 происшествия на водных объектах, где погиб 21 человек, среди них четверо – это дети, сообщает региональное МЧС. Специалистами различных структур и ведомств предпринимаются разнообразные способы предотвращения несчастных случаев, в первую очередь – это выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасного поведения на воде.
Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан купаться только в официально разрешенных местах, строго соблюдать правила безопасности при нахождении на воде и во время управления плавсредствами. Родителям необходимо внимательно следить за досугом своих детей и не оставлять их без присмотра.
09:36:37 26-07-2024
Какое убожество!!!!
09:43:56 26-07-2024
Гость (09:36:37 26-07-2024) Какое убожество!!!!... А всё что не убожество стоит бешенных денег. Подсчитайте сколько стоит сходить в Планету семье.
10:09:29 26-07-2024
ха-ха (09:43:56 26-07-2024) А всё что не убожество стоит бешенных денег. Подсчитайте ск... А несколько высокая стоимость отдыха в более-менее приличных местах - это повод бултыхаться в грязи? Лучше уж совсем никак, чем так как на фото.
12:22:38 26-07-2024
Гость (10:09:29 26-07-2024) А несколько высокая стоимость отдыха в более-менее приличных... Это еще хорошее фото, с отличным ракурсом, на самом деле куда хуже обстоят дела!
12:21:52 26-07-2024
ха-ха (09:43:56 26-07-2024) А всё что не убожество стоит бешенных денег. Подсчитайте ск... Вот и печально, что ничего достойного "бюджетного" - народу Барнаула с бюджетным доходом предложить не могут! А Помазкин в этом году подготовили хуже прошлого года! Вот и динамика.....! никакой инфраструктуры от слова совсем, да и топится народ точно напротив спасателей -жесть!
09:59:30 26-07-2024
Гость (09:36:37 26-07-2024) Какое убожество!!!!... Плюсану
11:35:26 26-07-2024
Гость (09:36:37 26-07-2024) Какое убожество!!!!... тоже плюсану. я лучше никуда не пойду, чем вот это вот все.
10:24:17 26-07-2024
Хорошо, что у меня бассейн на даче.... Вода кристальная, прозрачная. Никого вокруг. Завтра весь день в бассейне проведем. А уж после баньки-то и вообще сам бог велел
10:28:33 26-07-2024
Гость (10:24:17 26-07-2024) Хорошо, что у меня бассейн на даче.... Вода кристальная, про... какая баня в такую жару? поберегите себя и родных
10:58:15 26-07-2024
Гость (10:28:33 26-07-2024) какая баня в такую жару? поберегите себя и родных... после захода солнца - прекрасная
10:37:39 26-07-2024
Гость (10:24:17 26-07-2024) Хорошо, что у меня бассейн на даче.... Вода кристальная, про... Шкурка от химии не облазит ?
12:23:24 26-07-2024
Гость (10:24:17 26-07-2024) Хорошо, что у меня бассейн на даче.... Вода кристальная, про... Молодцы!
10:36:06 26-07-2024
Дорога до городского-муниципального пляжа грязь и пыль.
После посещения этого бюджетного творения прямиком на автомойку. На весь пляж всего две кабинки для переодевания.
12:40:06 26-07-2024
А у меня не далеко от деревни протока Оби, вода тёплая , чистая, лепота.
12:42:25 26-07-2024
Сергей (12:40:06 26-07-2024) А у меня не далеко от деревни протока Оби, вода тёплая , чис... Протока Оби и вода чистая??? Давно таких сказок не слышал...
13:16:59 26-07-2024
Гость (12:42:25 26-07-2024) Протока Оби и вода чистая??? Давно таких сказок не слышал...... Завидно, да? 😂😂😂
14:03:28 26-07-2024
Сергей (13:16:59 26-07-2024) Завидно, да? 😂😂😂... Чему именно завидовать? Богатой фантазии? В самой Оби в воде ничего не видно, а в протоке кристально чистая? У вас дети есть? Если да, то им такие сказки и вещайте.
15:08:08 26-07-2024
Гость (14:03:28 26-07-2024) Чему именно завидовать? Богатой фантазии? В самой Оби в вод...
Скорей всего не протока а речка впадающая в Обь, например Лосиха - чистая вода в некоторых местах - так как питание имеет родниковое. И кстати вода там холодная из за этого
15:13:57 26-07-2024
Гость (15:08:08 26-07-2024) Скорей всего не протока а речка впадающая в Обь, наприме... Речка Лосиха, даже в районе "выше моста перед Фирсово" никогда не блистала чистотой своих вод, за мои без малого 50 годиков...
13:26:33 26-07-2024
первая фото зачётное! интересно, женщина слева узнала себя в этом ракурсе...?
19:54:00 29-07-2024
А где люди-то?
20:37:52 29-07-2024
Гость (19:54:00 29-07-2024) А где люди-то?... хорошо, что у нас вменяемых больше, чем остальных.
в такую жару, когда была написана статья, на пляже могут лежать только самоубийцы.