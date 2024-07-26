Жареное солнце. Как барнаульцы спасаются от летнего зноя на городском пляже

Невыносимая жара вновь пришла в Алтайский край

26 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Городской пляж в июле 2024 года / Фото: amic.ru

И вот она вернулась. Жара палящая и беспощадная. И чтобы как-то охладиться, горожане стремятся либо не выходить из кондиционированных комнат, либо быть поближе к воде. Одним из популярных мест в это время становится городской пляж на острове Помазкин. Тут есть лежаки, туалеты, раздевалки, проверенное дно и спасатели. А еще при желании – шашлык.

Однако спасаться от такой жары люди стремятся не только на оборудованных местах. Лишь за это лето в регионе зафиксировано 23 происшествия на водных объектах, где погиб 21 человек, среди них четверо – это дети, сообщает региональное МЧС. Специалистами различных структур и ведомств предпринимаются разнообразные способы предотвращения несчастных случаев, в первую очередь – это выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасного поведения на воде.

Специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан купаться только в официально разрешенных местах, строго соблюдать правила безопасности при нахождении на воде и во время управления плавсредствами. Родителям необходимо внимательно следить за досугом своих детей и не оставлять их без присмотра.