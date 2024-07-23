Мужчина утонул во время купания в Барнауле

Тело с глубины доставали водолазы

23 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина утонул во время купания в протоке реки Оби в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Отмечается, что инцидент случился в районе острова Помазкин.

Тело с глубины доставали водолазы.

При каких обстоятельствах утонул мужчина, в ведомстве не уточнили.

По прогнозу, до 29 июля в Алтайском крае ожидается 30-градусная жара. Спасатели призывали быть аккуратнее на водоемах: загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня, пользоваться защитным кремом и не употреблять спиртное.