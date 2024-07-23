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Мужчина утонул во время купания в Барнауле

Тело с глубины доставали водолазы

23 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина утонул во время купания в протоке реки Оби в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Отмечается, что инцидент случился в районе острова Помазкин.

Тело с глубины доставали водолазы.

При каких обстоятельствах утонул мужчина, в ведомстве не уточнили.

По прогнозу, до 29 июля в Алтайском крае ожидается 30-градусная жара. Спасатели призывали быть аккуратнее на водоемах: загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня, пользоваться защитным кремом и не употреблять спиртное.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

09:06:56 23-07-2024

Забыли написать что случилось это на муниципальном пляже, напротив вышки спасателей

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Гость

10:07:07 23-07-2024

Гость (09:06:56 23-07-2024) Забыли написать что случилось это на муниципальном пляже, на... вот тебе и спасатели!!!!!!!!!!!!!

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Гость

10:26:53 23-07-2024

Гость (10:07:07 23-07-2024) вот тебе и спасатели!!!!!!!!!!!!!...
Какие еще спасатели? Там малолетки все поголовно. Им хоть 18-то есть?

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Гость

13:10:05 23-07-2024

Гость (10:26:53 23-07-2024) Какие еще спасатели? Там малолетки все поголовно. Им хот...
Там вообще никого нет, кроме пьяного охранника. Вчера там был. Вышка пустая. До буйков можно дойти - вода по пояс. Пляжа как такового нет, просто река и алкаши.

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