Мужчина утонул во время купания в Барнауле
Тело с глубины доставали водолазы
23 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мужчина утонул во время купания в протоке реки Оби в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Отмечается, что инцидент случился в районе острова Помазкин.
Тело с глубины доставали водолазы.
При каких обстоятельствах утонул мужчина, в ведомстве не уточнили.
По прогнозу, до 29 июля в Алтайском крае ожидается 30-градусная жара. Спасатели призывали быть аккуратнее на водоемах: загорать до 11 часов утра и после 17 часов дня, пользоваться защитным кремом и не употреблять спиртное.
09:06:56 23-07-2024
Забыли написать что случилось это на муниципальном пляже, напротив вышки спасателей
10:07:07 23-07-2024
Гость (09:06:56 23-07-2024) Забыли написать что случилось это на муниципальном пляже, на... вот тебе и спасатели!!!!!!!!!!!!!
10:26:53 23-07-2024
Гость (10:07:07 23-07-2024) вот тебе и спасатели!!!!!!!!!!!!!...
Какие еще спасатели? Там малолетки все поголовно. Им хоть 18-то есть?
13:10:05 23-07-2024
Гость (10:26:53 23-07-2024) Какие еще спасатели? Там малолетки все поголовно. Им хот...
Там вообще никого нет, кроме пьяного охранника. Вчера там был. Вышка пустая. До буйков можно дойти - вода по пояс. Пляжа как такового нет, просто река и алкаши.