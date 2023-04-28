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Жареное солнце. После апрельской зимы в Барнаул пришло апрельское лето

Температура в столице края перевалила за 25 градусов тепла

28 апреля 2023, 17:40, ИА Амител

Погода этой весной в Алтайском крае напомнила, что живём мы в контрастной Сибири. Ещё неделю назад в Барнауле было всё засыпано снегом, а 28 апреля в город внезапно пришло жаркое лето: температура в столице перевалила за 25 градусов тепла. 

Правда, завтра уже в регион придёт похолодание. А 1 мая погода будет совсем не праздничной: пойдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью по краю ожидается от 0 до -5°С, днём воздух не прогреется выше +10°С.

Лето, ах, лето...

Фото: unsplash.com

Какая погода будет в Алтайском крае с 25 по 30 апреля?

В период с 27 по 29 апреля в регионе установится очень тёплая погода, но в конце недели снова похолодает
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