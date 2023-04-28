Жареное солнце. После апрельской зимы в Барнаул пришло апрельское лето

Температура в столице края перевалила за 25 градусов тепла

28 апреля 2023, 17:40, ИА Амител













































Жара 28 апреля / Фото: Алина Богомолова

Погода этой весной в Алтайском крае напомнила, что живём мы в контрастной Сибири. Ещё неделю назад в Барнауле было всё засыпано снегом, а 28 апреля в город внезапно пришло жаркое лето: температура в столице перевалила за 25 градусов тепла.

Правда, завтра уже в регион придёт похолодание. А 1 мая погода будет совсем не праздничной: пойдут дожди, местами с мокрым снегом. Ночью по краю ожидается от 0 до -5°С, днём воздух не прогреется выше +10°С.

Лето, ах, лето...