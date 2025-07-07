"Ждем открытия". Когда закончится капремонт филиала барнаульской поликлиники № 1 на Горе

На то, чтобы восстановить аварийное здание и сделать его комфортным для пациентов, выделили более 140 млн рублей

07 июля 2025, 08:01, ИА Амител

Капремонт филиала барнаульской поликлиники № 1 / Фото: Минздрав Алтайского края

Масштабный капитальный ремонт аварийного здания по ул. Аванесова, 32, где находился филиал городской поликлиники № 1, находится на завершающем этапе. Работы на объекте проводят уже два года на средства краевого бюджета.

Здание уже много лет находилось не в самом лучше состоянии, а в 2018-м "пошло ходуном" из-за стройки по соседству. Были разговоры о том, что врачам придется переехать насовсем. Но руководство поликлиники и Минздрав региона нашли способ спасти объект.

О том, что уже сделали в филиале и когда он вновь начнет принимать пациентов, - в материале amic.ru.

Готов на 85%

Аварийно-восстановительные работы, которые разделили на три этапа, начали в 2023 году. К июлю 2025-го капитальный ремонт завершен уже на 85%. За два года рабочие выполнили следующие работы:

усилили стальными тяжами стены и проемы, а также балки перекрытий в подвале;

капитально отремонтировали перекрытия первого этажа и кирпичного фасада;

провели торкетирование и устройство теплового контура;

отремонтировали крышу, систему отопления и перекрытия на втором этаже.

Сейчас подрядчик заканчивает монтаж систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, устанавливает видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, двери и сантехнику. Кроме того, идут финальные отделочные работы.

Параллельно с работами внутри помещений идет и благоустройство территории — озеленение и укладка отмостки. Кроме того, уже стартовал аукцион по приобретению новой мебели для медучреждения.

На все три этапа капремонта из краевого бюджета выделили 141,2 млн рублей по отрасли "Здравоохранение".

Как пояснила главный врач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова, завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию планируется к осени этого года. Так что терапевты вернутся в корпус на ул. Аванесова уже совсем скоро.

Фото: Минздрав Алтайского края

Обветшало и "пошло ходуном"

Зданию на ул. Аванесова, 32 уже больше 70 лет — его построили в 1953-м. Причем строили объект долгие десять лет, что сказалось на качестве стен. В 2014-м, когда корпус в результате реорганизации стал филиалом первой поликлиники, он уже находится в плачевном состоянии, рассказывала ранее Азарова.

Уже на следующий год по инициативе медучреждения провели экспертизу, в результате которой здание признали аварийным. Поликлиника тут же принялась спасать положение своими силами.

"Мы укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. Конечно, помещение по-прежнему оставалось не в лучшем состоянии, но там хотя бы можно было оказывать медицинскую помощь", – объясняла главный врач.

Впрочем, этих усилий хватило ненадолго. В 2018 году неподалеку с филиалом начали строительство жилого комплекса. Когда рабочие забивали сваи, ветхое здание на ул. Аванесова, 32 "пошло ходуном". После этого принимать там пациентов стало опасно, а для ремонта потребовались гораздо более серьезные средства.

В краевом Минздраве отреагировали быстро, но решение все равно немного затянулось. Первоначально в ведомстве планировали перевезти филиал поликлиники в пристройку к построенному неподалеку ЖК, но договориться с застройщиком не удалось. Затем началась пандемия, и вся отрасль здравоохранения была сосредоточена на спасении людей, а не на стройках.

Лишь к 2023-му было решено, что здание капитально отремонтируют на средства краевого бюджета.

Фото: Минздрав Алтайского края

Теперь — по всем стандартам

Как подчеркнула Елена Азарова, цель капитального ремонта — не просто вернуть зданию рабочее состояние, но и улучшить качество оказания медицинской помощи. Помещения, которым десятки лет, приводят в соответствие со всеми современными требованиями.

"Это историческое здание, и его восстановление – важный шаг для улучшения медицинского обслуживания жителей района. После ремонта здесь будут созданы комфортные условия и для пациентов, и для персонала", – отметила главный врач.Внешние изменения здания на ул. Аванесова уже видят и местные жители, которые с нетерпением ждут возвращения терапевтов на Гору.

"Очень ждем открытия. Раньше здание было в плачевном состоянии, а теперь здесь будет современная поликлиника", – говорит местная жительница Наталья Макурина.До начала капремонта филиал поликлиники № 1 обслуживал 16 тысяч человек. В течение последних двух лет все они получали помощь в других корпусах медучреждения на ул. Интернациональной и ул. Анатолия. Совсем скоро они смогут записываться на прием по привычному адресу.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, важно не только строить новые медицинские объекты, но и своевременно ремонтировать действующие.

"Капитальный ремонт больниц и поликлиник – это не просто восстановление зданий, это инвестиция в здоровье наших жителей. Совершенствование инфраструктуры медицинских организаций позволяет нам предоставлять качественные медицинские услуги, создавать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала, а также улучшать доступность медицинской помощи на всей территории нашего региона", - рассказал глава регионального Минздрава.Он добавил, что в этом году на капитальные ремонты объектов здравоохранения только в рамках краевой адресной инвестиционной программы планируется направить 466,9 млн. рублей.