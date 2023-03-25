Желавшего вступить в ряды ВСУ россиянина отправили в психбольницу

Жителя Тверской области, который хотел вступить в ряды ВСУ, отправили в психушку

25 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жителя Зубцовского района Тверской области, который хотел вступить в ряды ВСУ, отправили в психбольницу, пишет "МК".

С 24 февраля по 3 марта 2022 года мужчина в Telegram и в трансляциях на YouTube неоднократно высказывал свою оппозицию российской власти, а в переписке дал согласие встать на сторону Украины.

3 мая того же года его поймали сотрудники ФСБ. Суд пришёл к выводу, что мужчина был невменяемым и счёл сельчанина умалишённым, отправив его на принудительное лечение.