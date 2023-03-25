Желавшего вступить в ряды ВСУ россиянина отправили в психбольницу
Жителя Тверской области, который хотел вступить в ряды ВСУ, отправили в психушку
25 марта 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Жителя Зубцовского района Тверской области, который хотел вступить в ряды ВСУ, отправили в психбольницу, пишет "МК".
С 24 февраля по 3 марта 2022 года мужчина в Telegram и в трансляциях на YouTube неоднократно высказывал свою оппозицию российской власти, а в переписке дал согласие встать на сторону Украины.
3 мая того же года его поймали сотрудники ФСБ. Суд пришёл к выводу, что мужчина был невменяемым и счёл сельчанина умалишённым, отправив его на принудительное лечение.
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