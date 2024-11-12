Железнодорожное сообщение Иркутск – Барнаул откроют в Алтайском крае

Поезд будет курсировать через день

12 ноября 2024, 12:35, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Новое железнодорожное сообщение Иркутск – Абакан – Барнаул откроют в декабре. Об этом сообщили в мэрии Барнаула со ссылкой на Федеральную пассажирскую службу.

Прямой поезд Иркутск – Барнаул запустят по многочисленным просьбам пассажиров. Ранее им приходилось делать не менее двух пересадок.

Также у нового сообщения есть и туристический потенциал: поезд следует по территории Иркутской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия. Это позволяет быстрее добраться до курортов: Белокурихи, Шерегеша, озера Байкал и других.

Состав будет курсировать через день. Впервые он отправится из Иркутска 15 декабря в 19:23, а из Барнаула – 18 декабря в 13:55.

"В пути следования поезд сделает остановки в Тулуне, Нижнеудинске, Тайшете, Абакане, Новокузнецке и в других населенных пунктах", – уточнили в пресс-службе мэрии.

В поезде будут купейные и плацкартные вагоны, где предусмотрена перевозка животных. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будут доступны специализированные купе.