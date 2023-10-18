Железный человек. Как барнаулец создает скульптуры из болтов и гвоздей

Михаил Полоников работает каменщиком и создает шедевры из металла

18 октября 2023, 07:36, Вячеслав Кондаков





























Выставка Михаила Половникова /Фото: Екатерина Смолихина

Барнаулец Михаил Половников работает строителем-каменщиком и в свободное время создает уникальные скульптуры из металла: болтов, гвоздей и просто из обрезков деталей, которые легко найти на пункте сбора металлолома. Выставку художника "Железная логика" сейчас можно посмотреть в галерее "Республика ИЗО". На ней побывали корреспонденты amic.ru и узнали, как Михаил создает свои шедевры.

Из чего же, из чего же сделаны наши скульптуры?

Михаил Половников создал первую работу около пяти лет назад. Делать скульптуры он ни у кого не учился, хотя в детстве окончил художественную школу. Утверждает, что просто в голове родился образ, его-то он и воссоздал из металла, который нашел у себя в мастерской. Изначально Михаил планировал заниматься живописью, но потом решил сосредоточиться на изготовлении скульптур. По словам мастера, первые работы серьезно отличаются по качеству от последних. Однако каждая созданная композиция отражает внутренний мир Половникова.

Первая выставка работ Михаила "Обрезки металла" прошла два года назад. Тогда о мастере узнали в творческих кругах Алтайского края. При этом о своих работах мастер говорит скромно.

"Здесь я попытался создать дефективную систему. Собрал все как попало из чего попало", – поясняет Михаил, рассказывая об одной из своих металлических скульптур.

На изготовление одной работы уходит, как правило, несколько месяцев. Самую масштабную Половников создавал около полугода.

40-60 тысяч за работу





















Выставка Михаила Половникова 2 / Фото: Екатерина Смолихина

В общей сложности за пять лет Михаил сделал несколько десятков скульптур. Все их можно посмотреть в галерее "Республика ИЗО". Работы скульптора действительно сложно описать: в них сочетаются несочетаемые вещи. Все они посвящены внутреннему состоянию человека: голоду, расколу, любви, грусти и одиночеству.

По словам Михаила, за каждой скульптурой стоит определенная эмоция, которую "человек должен уловить". Кто-то поймет автора, а кто-то просто будет рассматривать сотни мелких деталей. Одна из скульптур посвящена дороге. Машина едет по спиральной дороге вниз, словно куда-то в ад. В работе "Голод" Михаил попытался поразмышлять об ощущении человека, который чего-то очень сильно хочет, но не может получить.

"Голод бывает разным. Если человеку чего-то не хватает, то он становится похожим на какой-то огрызок", – отмечает Михаил.

Скульптор мечтает, чтобы одна из его работ когда-нибудь появилась на улице Барнаула. Недавно, кстати, он продал свою скульптуру. За какую сумму – коммерческая тайна. В среднем свои работы Михаил готов продавать не менее чем за 40-60 тысяч рублей за экспонат. В планах – продолжать создавать новые композиции и делать их еще более объемными.

Выставка "Железная логика" работает с четверга по воскресенье по адресу пр. Космонавтов, 6г, с 13:00 до 19:00.