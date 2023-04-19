"Жёлтые подснежники" и "собачий зуб". Какие первоцветы можно увидеть в Алтайском крае
Самые первые цветы проснулись в регионе уже в середине марта
19 апреля 2023, 06:50, ИА Амител
Очаровательный праздник – День подснежника – отмечают в мире 19 апреля. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 1984 году. Подснежники издавна считались символом начала весны и тёплых солнечных дней. Отметим, что в каждой местности есть своё название подснежнику – те цветы, которые в этой местности зацветают первыми, и называются подснежниками.
Ранее мы писали, что настоящий подснежник, он же галантус (небольшое растение с белыми цветами), никогда в Алтайском крае и не рос. Ближайшее место, где они произрастают, это Белоруссия. А что же тогда цветёт у нас?
Ещё в середине марта на берегу Телецкого озера распустилась мать-и-мачеха, это маленькие цветы с жёлтой серединкой и пушистыми листьями.
Одними из первых в начале апреля в степной зоне и предгорьях после схода снега зацветает гусиный лук из семейства лилейных. В России цветок ещё называют "жёлтый подснежник".
Подснежником в Алтайском крае называют и луковичное растение кандык, больше известное в народе как "собачий зуб".
Также в середине апреля просыпаются белые, жёлтые, фиолетовые мохнатенькие цветочки прострела раскрытого из семейства лютиковых. В народе его прозвали сон-травой из-за выраженных снотворных свойств.
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