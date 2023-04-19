Самые первые цветы проснулись в регионе уже в середине марта

19 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Сон-трава, или прострел раскрытый / Фото: ru.wikipedia.org

Очаровательный праздник – День подснежника – отмечают в мире 19 апреля. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 1984 году. Подснежники издавна считались символом начала весны и тёплых солнечных дней. Отметим, что в каждой местности есть своё название подснежнику – те цветы, которые в этой местности зацветают первыми, и называются подснежниками.

Ранее мы писали, что настоящий подснежник, он же галантус (небольшое растение с белыми цветами), никогда в Алтайском крае и не рос. Ближайшее место, где они произрастают, это Белоруссия. А что же тогда цветёт у нас?

Ещё в середине марта на берегу Телецкого озера распустилась мать-и-мачеха, это маленькие цветы с жёлтой серединкой и пушистыми листьями.

Мать-и-мачеха / Фото: ru.wikipedia.org

Одними из первых в начале апреля в степной зоне и предгорьях после схода снега зацветает гусиный лук из семейства лилейных. В России цветок ещё называют "жёлтый подснежник".

Гусиный лук / Фото: ru.wikipedia.org

Гусиный лук / Фото: ru.wikipedia.org

Подснежником в Алтайском крае называют и луковичное растение кандык, больше известное в народе как "собачий зуб".

Кандык / Фото: ru.wikipedia.org

Кандык / Фото: ru.wikipedia.org

Также в середине апреля просыпаются белые, жёлтые, фиолетовые мохнатенькие цветочки прострела раскрытого из семейства лютиковых. В народе его прозвали сон-травой из-за выраженных снотворных свойств.

Сон-трава / Фото: ru.wikipedia.org

Сон-трава / Фото: ru.wikipedia.org