Жена Дмитрия Соколова заявила, что подростки его спровоцировали

Она отметила, что супруг ни на кого не нападал

11 марта 2024, 22:10, ИА Амител

Кадр из видео / телеграм-канал Shot

Супруга звезды "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова прокомментировала инцидент в Екатеринбурге, где артист повздорил с подростками в подземном пешеходном переходе. Ее слова передает Shot.

По словам Ксении Соколовой, подростки спровоцировали Дмитрия и хотели снять с ним видео, несмотря на то, что он был нетрезв. Сам артист, по ее словам, ни на кого не нападал.

Она также рассказала, что перед потасовкой Дмитрий Соколов отдыхал в баре, где вместе с ним были администраторы и реквизиторы, также работающие в проекте.

Ранее сообщалось, что выпивший Соколов устроил дебош в пешеходном переходе.