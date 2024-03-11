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Звезда "Уральских пельменей" устроил дебош в Екатеринбурге

Он сцепился с подростками

11 марта 2024, 18:04, ИА Амител

Дмитрий Соколов / Кадр из видео / Shot
Дмитрий Соколов / Кадр из видео / Shot

Звезда шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов устроил потасовку с подростками в Екатеринбурге. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, незадолго до этого Соколов отдыхал в ночном клубе, откуда отправился гулять в компании своего друга и бутылки алкоголя.

В подземном переходе юморист сцепился с подростками, которые якобы сказали что-то неприятное в адрес девушки. По словам подростков, они просто хотели снять Соколова на видео.

Потасовка не переросла в драку, все разошлись, но видео из подземного перехода разлетелось по социальным сетям.

Друг Соколова заявил, что подростки провоцировали комика.

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Комментарии 2

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Гость

09:02:01 12-03-2024

Какие всё-таки поганые гниды эти детишки... "хотели снять видео"... папарацци пальцем деланные... потерянное поколение дегенератов.

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Гость

11:16:13 12-03-2024

Юморист

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