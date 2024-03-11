Звезда "Уральских пельменей" устроил дебош в Екатеринбурге
Он сцепился с подростками
11 марта 2024, 18:04, ИА Амител
Дмитрий Соколов / Кадр из видео / Shot
Звезда шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов устроил потасовку с подростками в Екатеринбурге. Об этом сообщает Shot.
По данным телеграм-канала, незадолго до этого Соколов отдыхал в ночном клубе, откуда отправился гулять в компании своего друга и бутылки алкоголя.
В подземном переходе юморист сцепился с подростками, которые якобы сказали что-то неприятное в адрес девушки. По словам подростков, они просто хотели снять Соколова на видео.
Потасовка не переросла в драку, все разошлись, но видео из подземного перехода разлетелось по социальным сетям.
Друг Соколова заявил, что подростки провоцировали комика.
09:02:01 12-03-2024
Какие всё-таки поганые гниды эти детишки... "хотели снять видео"... папарацци пальцем деланные... потерянное поколение дегенератов.
11:16:13 12-03-2024
Юморист