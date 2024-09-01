Жена Джигана заявила, что потратила 20 тысяч на школьную форму для детей

Она призналась, что заказывает канцелярию на маркетплейсах

01 сентября 2024, 22:25, ИА Амител

Семья Оксаны Самойловой и Джигана / Фото: Shot

Оксана Самойлова, модель и блогер, рассказала в интервью Shot, что потратила 20 тысяч рублей на школьную форму для своих детей.

Она также поделилась, что в прошлом году ей пришлось потратить почти полмиллиона рублей на школьные наряды. При этом она добавила, что канцелярские товары она обычно заказывает на маркетплейсах, хотя раньше предпочитала покупать их в обычных магазинах.

В июне Оксана подтвердила, что платит своим детям за оценки. Она пояснила, что за пятерку ребенок получает 500 рублей, за четверку – 250. Однако, по словам модели, дети могут и остаться в минусе: тройка стоит минус 500, а двойка обнуляет все заработанные за неделю оценки.

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. У них четверо детей: сын Давид и три дочери – Ариела, Лея и Майя. В марте рэпер сообщил, что они с женой планируют завести пятого ребенка.