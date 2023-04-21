Жена и мать погибшего на СВО бийчанина попытались через суд "поделить" его орден

Супруга хотела, чтобы награда хранилась в семье, однако её вручили матери

21 апреля 2023, 13:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийский городской суд вынес решение по спору между матерью и бывшей женой погибшего участника специальной военной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба Минюста Алтайского края, экс-супруга считала, что награда должна была отойти её детям, однако судья отказал ей в удовлетворении требований.

Мужчина погиб при исполнении воинского долга в 2022 году. Ему посмертно вручили орден Мужества и передали на хранение матери. Однако это не устроило бывшую жену бойца, у которой от него остались трое детей.

Она подала в суд якобы по просьбе несовершеннолетних – они хотели, чтобы награда отца хранилась в семье, а также переживали, что мать погибшего собирается передать орден юнармейцем. Женщина же заявляла, что награду ей передали на законных основаниях и отдавать её она не собирается – юнармейцам же передаст лишь фото ордена и копию письма к нему. Препятствовать внукам в доступе к ордену она не собиралась.

К делу подключили краевой военкомат – он встал на сторону матери. Там подчеркнули, что приоритет передачи посмертных наград не определён и военкомы сами решают, кому отдавать ордена. Согласно сложившейся практике, награды передают матерям погибших. Суд согласился с их мнением и отказал в удовлетворении иска бывшей жене погибшего воина.