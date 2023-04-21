Жена и мать погибшего на СВО бийчанина попытались через суд "поделить" его орден
Супруга хотела, чтобы награда хранилась в семье, однако её вручили матери
21 апреля 2023, 13:54, ИА Амител
Бийский городской суд вынес решение по спору между матерью и бывшей женой погибшего участника специальной военной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба Минюста Алтайского края, экс-супруга считала, что награда должна была отойти её детям, однако судья отказал ей в удовлетворении требований.
Мужчина погиб при исполнении воинского долга в 2022 году. Ему посмертно вручили орден Мужества и передали на хранение матери. Однако это не устроило бывшую жену бойца, у которой от него остались трое детей.
Она подала в суд якобы по просьбе несовершеннолетних – они хотели, чтобы награда отца хранилась в семье, а также переживали, что мать погибшего собирается передать орден юнармейцем. Женщина же заявляла, что награду ей передали на законных основаниях и отдавать её она не собирается – юнармейцам же передаст лишь фото ордена и копию письма к нему. Препятствовать внукам в доступе к ордену она не собиралась.
К делу подключили краевой военкомат – он встал на сторону матери. Там подчеркнули, что приоритет передачи посмертных наград не определён и военкомы сами решают, кому отдавать ордена. Согласно сложившейся практике, награды передают матерям погибших. Суд согласился с их мнением и отказал в удовлетворении иска бывшей жене погибшего воина.
14:03:44 21-04-2023
какой позор... натуральные хабалки(
15:32:48 21-04-2023
Элен без ребят (14:03:44 21-04-2023) какой позор... натуральные хабалки(... хабалки это немного другое. не находите?
14:08:38 21-04-2023
Позор...Пускай у пожилой женщины (матери) и хранится...Потом и детям достанется...
14:34:42 21-04-2023
натуральные хабалки( --- Это Вы про кого? Мать то при чем? Согласно сложившейся практике, награды передают матерям погибших
15:04:53 21-04-2023
погиб сын, муж, отец троих детей. А меркантильное бабье делят ордена. Одной до зла горя надо, а вторая не отдает. Думают что с ордена нажива будет, а человек жизнь отдал...
15:42:33 21-04-2023
Мать одна, а бабёшка ещё пять раз выйдет замуж, по любви ...
18:04:59 21-04-2023
Гость (15:42:33 21-04-2023) Мать одна, а бабёшка ещё пять раз выйдет замуж, по любви ...... Мамашки тоже выходят замуж по любви. сколько случаев было в СССР и РФ, когда вдовцы матерей погибших в Великую Отечественную Войну, в Афгане и Чеченских войнах парней, продавали награды? Больше тысячи только по одному краю. Или уже забыли, как несколько лет назад пенсионер продал за пять бутылок водки звезду героя сына своей супруги, с которой сошелся в конце нулевых? Мамашка не стала писать заяву на мужа.
16:08:54 21-04-2023
Она подала в суд якобы по просьбе несовершеннолетних –------ а вот за такое наказывать надо.