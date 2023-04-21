Житель Алтая получил условный срок за избиение школьника, нагрубившего его девушке

С причинёнными телесными повреждениями подросток был госпитализирован

21 апреля 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20-летнего жителя Третьяковского района осудили за причинение тяжкого вреда 17-летнему подростку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое поведение в отношении его девушки.

С причинёнными телесными повреждениями подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В ходе следствия и суда обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев условно.