Житель Алтая получил условный срок за избиение школьника, нагрубившего его девушке
С причинёнными телесными повреждениями подросток был госпитализирован
21 апреля 2023, 08:11, ИА Амител
Фото: unsplash.com
20-летнего жителя Третьяковского района осудили за причинение тяжкого вреда 17-летнему подростку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое поведение в отношении его девушки.
С причинёнными телесными повреждениями подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
В ходе следствия и суда обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев условно.
08:17:23 21-04-2023
Ну вот! Теперь школьник не будет грубить! Не школа научит- так жизнь.
11:15:49 21-04-2023
Гость (08:17:23 21-04-2023) Ну вот! Теперь школьник не будет грубить! Не школа научит- т... Да, очень «умный» поступок) теперь у дурачка судимость и пятно на всю жизнь) поздравляю) видимо, его спутница того стоила) он это осознает, когда эта телка его же и кинет, а он останется со своей судимостью)
12:07:21 21-04-2023
Гость (11:15:49 21-04-2023) Да, очень «умный» поступок) теперь у дурачка судимость и пят... когда эта телка его же и кинет, ===== А Вы уверены, что она его "кинет"?
13:01:19 21-04-2023
Гость (12:07:21 21-04-2023) когда эта телка его же и кинет, ===== А Вы уверены, что она ... Абсолютно уверен. Противоположные примеры существуют только в романтической литературе.
08:23:37 21-04-2023
Два с половиной года будет ходить на воле с гордо поднятой головой
09:49:27 21-04-2023
В ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое поведение в отношении его девушки. В чём оно, грубое поведение, выразилось? Косой взгляд, матерное слово, плевок, удар? Ничего не ясно. (никого не оправдываю)
10:41:18 21-04-2023
Гость (09:49:27 21-04-2023) В ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое пове... Можно еще уточнить, а была ли причина грубости со стороны девушки. Может он вообще тому вломил? (никого не оправдываю - данных для этого ноль)
12:06:05 21-04-2023
Гость (10:41:18 21-04-2023) Можно еще уточнить, а была ли причина грубости со стороны де... Может он вообще тому вломил? --- Кто кому?