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Житель Алтая получил условный срок за избиение школьника, нагрубившего его девушке

С причинёнными телесными повреждениями подросток был госпитализирован

21 апреля 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

20-летнего жителя Третьяковского района осудили за причинение тяжкого вреда 17-летнему подростку. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое поведение в отношении его девушки.

С причинёнными телесными повреждениями подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В ходе следствия и суда обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев условно.

Алтайский край суд

Комментарии 8

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Гость

08:17:23 21-04-2023

Ну вот! Теперь школьник не будет грубить! Не школа научит- так жизнь.

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Гость

11:15:49 21-04-2023

Гость (08:17:23 21-04-2023) Ну вот! Теперь школьник не будет грубить! Не школа научит- т... Да, очень «умный» поступок) теперь у дурачка судимость и пятно на всю жизнь) поздравляю) видимо, его спутница того стоила) он это осознает, когда эта телка его же и кинет, а он останется со своей судимостью)

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Гость

12:07:21 21-04-2023

Гость (11:15:49 21-04-2023) Да, очень «умный» поступок) теперь у дурачка судимость и пят... когда эта телка его же и кинет, ===== А Вы уверены, что она его "кинет"?

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Гость

13:01:19 21-04-2023

Гость (12:07:21 21-04-2023) когда эта телка его же и кинет, ===== А Вы уверены, что она ... Абсолютно уверен. Противоположные примеры существуют только в романтической литературе.

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Гость

08:23:37 21-04-2023

Два с половиной года будет ходить на воле с гордо поднятой головой

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Гость

09:49:27 21-04-2023

В ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое поведение в отношении его девушки. В чём оно, грубое поведение, выразилось? Косой взгляд, матерное слово, плевок, удар? Ничего не ясно. (никого не оправдываю)

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Гость

10:41:18 21-04-2023

Гость (09:49:27 21-04-2023) В ноябре 2022 года он избил молодого человека за грубое пове... Можно еще уточнить, а была ли причина грубости со стороны девушки. Может он вообще тому вломил? (никого не оправдываю - данных для этого ноль)

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Гость

12:06:05 21-04-2023

Гость (10:41:18 21-04-2023) Можно еще уточнить, а была ли причина грубости со стороны де... Может он вообще тому вломил? --- Кто кому?

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