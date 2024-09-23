Жена лидера "Ленинграда" Шнурова подала на развод
Певец был в браке с Ольгой Абрамовой с 2018 года
23 сентября 2024, 22:33, ИА Амител
Разбитое сердце / Фото: unsplash.com
Жена певца Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Абрамова подала иск в суд накануне. Пара пробыла в браке с 2018 года, за это время у них родились двое детей. Разница в возрасте у них 18 лет: Абрамовой – 33 года, тогда как Шнурову уже 51.
Отметим, что для лидера "Ленинграда" это уже четвертый развод. Первой супругой Шнурова была Мария Исмагилова, второй – Светлана Костицына, а третьей – Матильда Шнурова, также известная как Матильда Мозговая.
22:52:10 23-09-2024
Так-то и содержанке уже 33 года
Да ещё и телятина не первой свежести
08:15:17 24-09-2024
Гость (22:52:10 23-09-2024) Так-то и содержанке уже 33 годаДа ещё и телятина не перв... Пожилые брошенки минусуют
10:29:42 24-09-2024
Гость (22:52:10 23-09-2024) Так-то и содержанке уже 33 годаДа ещё и телятина не перв... нашел тоже сожержанку, ты хоть почитай кто она, кто ее отец. Там скорее Шнур "содержанка"
10:48:06 24-09-2024
Гость (22:52:10 23-09-2024) Так-то и содержанке уже 33 годаДа ещё и телятина не перв... Кто содержанка?? Дочь миллиардера??))
10:53:49 24-09-2024
ухаха (10:48:06 24-09-2024) Кто содержанка?? Дочь миллиардера??))... А в их понимании женщина до брака всегда живет под кустом) И только брак дает ей возможность иметь в этой жизни хоть что-то. А когда после развода добрачная квартира жены, внезапно, остается ей, они всем рассказывают "я оставил жене и детям квартиру") Забывая упомянуть о том, что к той квартире он никакого отношения не имеет.
23:39:26 23-09-2024
80% разводов, из которых 80% подают женщины. Не удивлен. Смысл в загз ходить? Живите так)))
08:22:49 24-09-2024
Как в анекдоте, перед походом в ЗАГС сразу табличку вешать "невеста - ты дура". Почему дура? Потому что потом всё равно говорить будешь "какая я дура, что за тебя замуж вышла".
А Оксана Акиньшина вроде, разве не была обручена с ним?
09:28:15 24-09-2024
Гость (08:22:49 24-09-2024) А Оксана Акиньшина вроде, разве не была обручена с ним?... а она тогда возраста нужного не достигла вроде