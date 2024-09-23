НОВОСТИПроисшествия

Жена лидера "Ленинграда" Шнурова подала на развод

Певец был в браке с Ольгой Абрамовой с 2018 года

23 сентября 2024, 22:33, ИА Амител

Разбитое сердце / Фото: unsplash.com
Разбитое сердце / Фото: unsplash.com

Жена певца Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Абрамова подала иск в суд накануне. Пара пробыла в браке с 2018 года, за это время у них родились двое детей. Разница в возрасте у них 18 лет: Абрамовой – 33 года, тогда как Шнурову уже 51.

Отметим, что для лидера "Ленинграда" это уже четвертый развод. Первой супругой Шнурова была Мария Исмагилова, второй – Светлана Костицына, а третьей – Матильда Шнурова, также известная как Матильда Мозговая.

Происшествия культура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:52:10 23-09-2024

Так-то и содержанке уже 33 года
Да ещё и телятина не первой свежести

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:15:17 24-09-2024

Гость (22:52:10 23-09-2024) Так-то и содержанке уже 33 годаДа ещё и телятина не перв... Пожилые брошенки минусуют

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
железная баба

10:29:42 24-09-2024

Гость (22:52:10 23-09-2024) Так-то и содержанке уже 33 годаДа ещё и телятина не перв... нашел тоже сожержанку, ты хоть почитай кто она, кто ее отец. Там скорее Шнур "содержанка"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ухаха

10:48:06 24-09-2024

Гость (22:52:10 23-09-2024) Так-то и содержанке уже 33 годаДа ещё и телятина не перв... Кто содержанка?? Дочь миллиардера??))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:49 24-09-2024

ухаха (10:48:06 24-09-2024) Кто содержанка?? Дочь миллиардера??))... А в их понимании женщина до брака всегда живет под кустом) И только брак дает ей возможность иметь в этой жизни хоть что-то. А когда после развода добрачная квартира жены, внезапно, остается ей, они всем рассказывают "я оставил жене и детям квартиру") Забывая упомянуть о том, что к той квартире он никакого отношения не имеет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:26 23-09-2024

80% разводов, из которых 80% подают женщины. Не удивлен. Смысл в загз ходить? Живите так)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:49 24-09-2024

Как в анекдоте, перед походом в ЗАГС сразу табличку вешать "невеста - ты дура". Почему дура? Потому что потом всё равно говорить будешь "какая я дура, что за тебя замуж вышла".
А Оксана Акиньшина вроде, разве не была обручена с ним?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:15 24-09-2024

Гость (08:22:49 24-09-2024) А Оксана Акиньшина вроде, разве не была обручена с ним?... а она тогда возраста нужного не достигла вроде

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров