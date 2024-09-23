Жена лидера "Ленинграда" Шнурова подала на развод

Певец был в браке с Ольгой Абрамовой с 2018 года

23 сентября 2024, 22:33, ИА Амител

Разбитое сердце / Фото: unsplash.com

Жена певца Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Абрамова подала иск в суд накануне. Пара пробыла в браке с 2018 года, за это время у них родились двое детей. Разница в возрасте у них 18 лет: Абрамовой – 33 года, тогда как Шнурову уже 51.

Отметим, что для лидера "Ленинграда" это уже четвертый развод. Первой супругой Шнурова была Мария Исмагилова, второй – Светлана Костицына, а третьей – Матильда Шнурова, также известная как Матильда Мозговая.