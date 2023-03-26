Жена Михаила Горшенева заявила, что сериал "Король и Шут" позорит его

Жена умершего солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, Ольга, высказалась об одноимённом сериале. Пост она опубликовала во "ВКонтакте".

"Мне ежедневно задают вопросы поклонники, друзья и наша с Мишей дочь по поводу происходящего на экране, по поводу персонажа. Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты", – написала Ольга.