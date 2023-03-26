Жена Михаила Горшенева заявила, что сериал "Король и Шут" позорит его
По её словам, "Горшка" выставили антагонистом, гиперболизировав его слабые стороны
26 марта 2023, 22:36, ИА Амител
Жена умершего солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, Ольга, высказалась об одноимённом сериале. Пост она опубликовала во "ВКонтакте".
"Мне ежедневно задают вопросы поклонники, друзья и наша с Мишей дочь по поводу происходящего на экране, по поводу персонажа. Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты", – написала Ольга.
Она добавила, что режиссёру сериала стоило копать глубже, чтобы не показывать поверхностную картину, основанную на нескольких мнениях.
Ольга заявила, что сериал порочит память её умершего мужа.
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