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Жена Михаила Горшенева заявила, что сериал "Король и Шут" позорит его

По её словам, "Горшка" выставили антагонистом, гиперболизировав его слабые стороны

26 марта 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: Ольга Горшенева / "ВКонтакте"
Фото: Ольга Горшенева / "ВКонтакте"

Жена умершего солиста группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, Ольга, высказалась об одноимённом сериале. Пост она опубликовала во "ВКонтакте".

"Мне ежедневно задают вопросы поклонники, друзья и наша с Мишей дочь по поводу происходящего на экране, по поводу персонажа. Многие, кто знал и дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в этом сериале, не соответствует действительности. Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты", – написала Ольга.

Она добавила, что режиссёру сериала стоило копать глубже, чтобы не показывать поверхностную картину, основанную на нескольких мнениях.

Ольга заявила, что сериал порочит память её умершего мужа.

Комментарии 8

  • Полная лажа! Те, кто еще не смотрел, даже не трогайте это г...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Хорошо, не будем трогать...
    27 марта, Гость   Ответить
  • у меня вопрос, если князев принимал участие в съемках, консультировал, то почему жена не была привлечена к съемкам?!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Такой сериал есть??
    27 марта, Гость   Ответить
  • Художественное произведение, такое как фильм или сериал на то и художественное, а не документальное, что может вообще не соответствовать действительности и что? Так же снятое с несоответствие книге не является чем-то похабным. Это норма.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Фу-фу-фу!
    27 марта, Гость   Ответить
  • Князев и брат Михаила Алексей принимали участие, насколько я знаю. Почему Ольгу не привлекли? Сериал смотрю, хоть и плююсь через серию. Очень смешанные чувства, а иногда полная лажа.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да, есть такой сериал на Кинопоиске.
    27 марта, Гость   Ответить
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