Жительница Рубцовска украла из квартиры экс-супруга 300 тысяч рублей

Рубцовский городской суд признал её виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно

05 апреля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Рубцовска приговорили к условному сроку за кражу средств из квартиры её бывшего супруга. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в августе 2022 года она проникла в его жилище и нашла там 300 тысяч рублей.

С похищенным женщина скрылась с места преступления, однако действия злоумышленницы были зафиксированы видеокамерой, которую установил мужчина.

Рубцовский городской суд признал её виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.