Жительница Рубцовска украла из квартиры экс-супруга 300 тысяч рублей
Рубцовский городской суд признал её виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно
05 апреля 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительницу Рубцовска приговорили к условному сроку за кражу средств из квартиры её бывшего супруга. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в августе 2022 года она проникла в его жилище и нашла там 300 тысяч рублей.
С похищенным женщина скрылась с места преступления, однако действия злоумышленницы были зафиксированы видеокамерой, которую установил мужчина.
Рубцовский городской суд признал её виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
16:12:37 05-04-2023
Не подумала проникнуть в тёмное время суток и с фонариком.Следователю бы сказала: да,фигура похожа,но не моя.А мнение бывшего супруга не учитывается по закону.
17:37:12 05-04-2023
Если бы украл мужчина, то ...