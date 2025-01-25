Стало известно, когда выйдет "Очень страшное кино 6"

Над фильмом работают создатели первых двух частей

25 января 2025, 17:32, ИА Амител

Постер фильма "Очень страшное кино" (2000)

"Очень страшное кино 6" выйдет в прокат 12 июня 2026 года. Фильм станет перезапуском серии, пишет THR.

Над сценарием трудятся авторы первых двух частей – братья Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс. Именно их фильмы во франшизе были наиболее тепло приняты зрителями, чего нельзя сказать о последующих частях.

Кто будет режиссером нового "Очень страшного кино", пока неизвестно. Подробностей о сюжете и актерском составе также пока нет.