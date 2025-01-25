Стало известно, когда выйдет "Очень страшное кино 6"
Над фильмом работают создатели первых двух частей
25 января 2025, 17:32, ИА Амител
Постер фильма "Очень страшное кино" (2000)
"Очень страшное кино 6" выйдет в прокат 12 июня 2026 года. Фильм станет перезапуском серии, пишет THR.
Над сценарием трудятся авторы первых двух частей – братья Марлон, Шон и Кинен Айвори Уайанс. Именно их фильмы во франшизе были наиболее тепло приняты зрителями, чего нельзя сказать о последующих частях.
Кто будет режиссером нового "Очень страшного кино", пока неизвестно. Подробностей о сюжете и актерском составе также пока нет.
21:02:35 25-01-2025
Запретить надо все ужасы. Хватит психику разлагать.
13:32:03 26-01-2025
Гость (21:02:35 25-01-2025) Запретить надо все ужасы. Хватит психику разлагать.... Таких как ты надо в клинику поместить. Хватит людям жизнь отравлять своей тупостью и мракобесием.
15:23:13 26-01-2025
Гость (13:32:03 26-01-2025) Таких как ты надо в клинику поместить. Хватит людям жизнь от... Любители ужастиков- и есть психические больные.
18:36:22 26-01-2025
Гость (13:32:03 26-01-2025) Таких как ты надо в клинику поместить. Хватит людям жизнь от... присоединяюсь!
13:57:09 26-01-2025
Гость (21:02:35 25-01-2025) Запретить надо все ужасы. Хватит психику разлагать.... И новости запретить
15:20:24 26-01-2025
Гость (21:02:35 25-01-2025) Запретить надо все ужасы. Хватит психику разлагать.... Это комедия
18:35:40 26-01-2025
Гость (21:02:35 25-01-2025) Запретить надо все ужасы. Хватит психику разлагать.... для альтернативно- одаренных сообщаю справочно: это пародия и комедия.
мне кажется, даже по названию можно догадаться.
23:28:46 26-01-2025
Элен без ребят (18:35:40 26-01-2025) для альтернативно- одаренных сообщаю справочно: это пародия ... Элена, кто против комедии? Люди против ужасов. А умничать езжай к лягушатникам.