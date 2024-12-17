Женщина 2,5 года прожила с хирургическими ножницами в брюшной полости

Жительница Индии жаловалась на боли, но медики не могли ей помочь

17 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Операция / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Жительница Индии прожила два с половиной года с хирургическими ножницами в брюшной полости – врачи забыли их, когда проводили ей операцию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Индианка Камла Бай перенесла операцию по удалению раковой опухоли в яичниках в феврале 2022 года. После операции она стала испытывать сильные боли в животе и проконсультировалась с врачами, однако медики не обнаружили каких-либо патологий. При этом назначенные лекарства не помогали унять боли.

Причину недуга удалось выявить лишь в ноябре 2024 года, когда Бай провели компьютерную томографию. На снимках врачи обнаружили, что рядом с толстой кишкой находятся ножницы.

Женщине провели операцию, удалив инструмент. Бай планирует подать на врачей в суд, чтобы добиться компенсации за страдания.