Женщина без прав и ее дочь перевернулись на снегоболотоходе на Алтае
Раненых госпитализировали
15 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай 36-летняя жительница Новосибирска и ее 13-летняя дочь перевернулись на снегоболотоходе, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 13 июля около 11 утра в лесу рядом с селом Озерное Майминского района. "36-летняя жительница Новосибирска, находясь за рулем арендованного снегоболотохода GFMOTO, при движении не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства", – рассказали в ведомстве.
С травмами различной тяжести женщину и ее дочь госпитализировали.
В ходе разбирательства установили, что у туристки нет водительских прав. Полицейские проводят проверку.
09:23:43 15-07-2024
Так на квадроцикл автомобильные права и не подходят. Либо имеется ввиду что вообще без навыков вождения?
09:52:49 15-07-2024
Гость (09:23:43 15-07-2024) Так на квадроцикл автомобильные права и не подходят. Либо им... С этого года подходят. Но только для арендованного транспорта. Гугл в помощь.
10:03:18 15-07-2024
там такие аппараты стоят - метра по 2 баллоны диаметром, вот я бы без тренинга по бездорожью бы не поехал. и не в корочках дело, а в навыках.
10:22:42 15-07-2024
Жителям АК только в телеге на зверях ездить можно позволять.
11:03:18 15-07-2024
Гость (10:22:42 15-07-2024) Жителям АК только в телеге на зверях ездить можно позволять.... Ну да, даром что кувыркнулась мадам из Новосиба. Читать не пробовал, житель АК?
13:23:19 15-07-2024
Гость (11:03:18 15-07-2024) Ну да, даром что кувыркнулась мадам из Новосиба. Читать не п... вот главное ни на кого не наехали.
а так - да валитесь на здоровье. хоть с чикета.