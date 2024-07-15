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Женщина без прав и ее дочь перевернулись на снегоболотоходе на Алтае

Раненых госпитализировали

15 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай 36-летняя жительница Новосибирска и ее 13-летняя дочь перевернулись на снегоболотоходе, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 13 июля около 11 утра в лесу рядом с селом Озерное Майминского района. "36-летняя жительница Новосибирска, находясь за рулем арендованного снегоболотохода GFMOTO, при движении не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

С травмами различной тяжести женщину и ее дочь госпитализировали.

В ходе разбирательства установили, что у туристки нет водительских прав. Полицейские проводят проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

09:23:43 15-07-2024

Так на квадроцикл автомобильные права и не подходят. Либо имеется ввиду что вообще без навыков вождения?

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Гость

09:52:49 15-07-2024

Гость (09:23:43 15-07-2024) Так на квадроцикл автомобильные права и не подходят. Либо им... С этого года подходят. Но только для арендованного транспорта. Гугл в помощь.

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Мусик

10:03:18 15-07-2024

там такие аппараты стоят - метра по 2 баллоны диаметром, вот я бы без тренинга по бездорожью бы не поехал. и не в корочках дело, а в навыках.

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Гость

10:22:42 15-07-2024

Жителям АК только в телеге на зверях ездить можно позволять.

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Гость

11:03:18 15-07-2024

Гость (10:22:42 15-07-2024) Жителям АК только в телеге на зверях ездить можно позволять.... Ну да, даром что кувыркнулась мадам из Новосиба. Читать не пробовал, житель АК?

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Мусик

13:23:19 15-07-2024

Гость (11:03:18 15-07-2024) Ну да, даром что кувыркнулась мадам из Новосиба. Читать не п... вот главное ни на кого не наехали.
а так - да валитесь на здоровье. хоть с чикета.

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