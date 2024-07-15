Женщина без прав и ее дочь перевернулись на снегоболотоходе на Алтае

Раненых госпитализировали

15 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай 36-летняя жительница Новосибирска и ее 13-летняя дочь перевернулись на снегоболотоходе, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 13 июля около 11 утра в лесу рядом с селом Озерное Майминского района. "36-летняя жительница Новосибирска, находясь за рулем арендованного снегоболотохода GFMOTO, при движении не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства", – рассказали в ведомстве.

С травмами различной тяжести женщину и ее дочь госпитализировали.

В ходе разбирательства установили, что у туристки нет водительских прав. Полицейские проводят проверку.