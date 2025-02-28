Женщина, ехавшая в такси, пострадала в результате ДТП рядом с шинным заводом в Барнауле

Пассажирку доставили в больницу

28 февраля 2025, 00:11, ИА Амител

ДТП рядом с шинным заводом в Барнауле / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле на проспекте Космонавтов, 12, столкнулись автомобили BMW X5 и Toyota Corolla с логотипами такси "Город" под управлением 30-летнего водителя. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Corolla, женщина 1999 года рождения, получила телесные повреждения, доставлена в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – сказано в сообщении.

О водителе и пассажирах автомобиля BMW X5 в Госавтоинспекции не привели никакой информации. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.