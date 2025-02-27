Рядом с шинным заводом в Барнауле произошло серьезное ДТП

Автомобиль такси выехал на трамвайные рельсы, на месте работают медики, рассказали очевидцы

27 февраля 2025, 21:15, ИА Амител

ДТП рядом с шинным заводом в Барнауле / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле рядом с шинным заводом произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Со слов очевидцев, на месте работают медики. По фотографиям с места происшествия видно, что автомобиль такси в результате аварии оказался на трамвайных рельсах. Судя по всему, он столкнулся с другой легковушкой, которая также попала на кадры.

"На место происшествия направлен экипаж ДПС Госавтоинспекции Барнаула для выяснения обстоятельств", – указано в публикации.

О пострадавших не сообщалось.

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