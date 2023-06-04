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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новоалтайске

Следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося устанавливаются

04 июня 2023, 22:48, ИА Амител

Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новоалтайске. Об этом сообщили в региональном СК.

Возгорание произошло вечером 4 июня. В доме находились хозяйка и два мальчика четырех и девяти лет. Все они погибли.

На месте работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". 

Подробности и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Ранее сообщалось о гибели двоих детей на пожаре в алтайском селе Вавилон. 

Алтайский край Пожары

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