Женщина и ее пятилетняя дочь погибли при пожаре в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело

13 мая 2024, 18:20, ИА Амител

Место пожара / Фото: СУ СКР по Алтайскому крю

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился 9 мая. Предварительно установили, что причиной возгорания стала неисправность печного отопления или электрооборудования.

"После тушения пожара обнаружены тела 30-летней хозяйки дома и ее 5-летней дочери. Сожитель женщины с ожогами и отравлением продуктами горения был доставлен в реанимационное отделение городской больницы", – рассказали в ведомстве.

Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

По какому адресу произошел пожар, в ведомстве не уточнили.