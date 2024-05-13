В Алтайском крае за выходные при пожарах погибло три человека

В МЧС призвали установить в домах пожарные извещатели

13 мая 2024, 11:20, ИА Амител

Огонь / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за минувшие выходные при пожарах погибло три человека, сообщили в МЧС региона.

"В Алтайском крае складывается тревожная обстановка с гибелью людей при пожарах. Только за прошедшие выходные в регионе жертвами огненной стихии стали три человека", – подчеркнули в ведомстве.

Спасатели отметили, что зачастую такие пожары происходят ночью или рано утром, когда люди спят, из-за чего огонь какое-то время остается необнаруженным.

Избежать трагедии можно, установив дома пожарный извещатель. Его можно купить в специализированном магазине или заказать на маркетплейсе.