В Алтайском крае за выходные при пожарах погибло три человека
В МЧС призвали установить в домах пожарные извещатели
13 мая 2024, 11:20, ИА Амител
Огонь / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае за минувшие выходные при пожарах погибло три человека, сообщили в МЧС региона.
"В Алтайском крае складывается тревожная обстановка с гибелью людей при пожарах. Только за прошедшие выходные в регионе жертвами огненной стихии стали три человека", – подчеркнули в ведомстве.
Спасатели отметили, что зачастую такие пожары происходят ночью или рано утром, когда люди спят, из-за чего огонь какое-то время остается необнаруженным.
Избежать трагедии можно, установив дома пожарный извещатель. Его можно купить в специализированном магазине или заказать на маркетплейсе.
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