Женщина и несколько машин провалились в яму в Барнауле
На место приехали ремонтники, однако их машина тоже провалилась
27 июля 2023, 13:01, ИА Амител
Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле провалился асфальт на дороге после строительства водопровода к новому кварталу, сообщает "В курсе 22".
Инцидент произошел на перекрестке улиц Лиственничная и Багряная.
"Сначала провалился автомобиль Chevrolet Niva одним колесом под асфальт. После того как его вытащили, в яму угодила женщина, которую вызволил мужчина", – говорится в сообщении.
На место приехали специалисты и отключили водоснабжение, однако их машина тоже провалилась.
13:22:57 27-07-2023
Что то в последнее время много ям стало появляться внезапно, наверное кроты. Ждём научного объяснения
14:07:57 27-07-2023
ШО...ОПЯТЬ? Кто несет ответственность за подобные происшествия? Кто виноват? Амик ,напишите, какие меры принимают, ведь недавно что-то подобное писали?
14:43:13 27-07-2023
Геологи, поясните, как такое бывает? Куда земля под землей может исчезнуть? Мне кажется, это невозможно, если изначально пустот не оставили и хорошо трамбовали.
14:48:34 27-07-2023
В общем, судя по всему, бермудский треугольник очередной - ВСЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ))) Смешно, если б не было так грустно!