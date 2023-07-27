НОВОСТИПроисшествия

Женщина и несколько машин провалились в яму в Барнауле

На место приехали ремонтники, однако их машина тоже провалилась

27 июля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22
Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле провалился асфальт на дороге после строительства водопровода к новому кварталу, сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Лиственничная и Багряная.

"Сначала провалился автомобиль Chevrolet Niva одним колесом под асфальт. После того как его вытащили, в яму угодила женщина, которую вызволил мужчина", – говорится в сообщении.

На место приехали специалисты и отключили водоснабжение, однако их машина тоже  провалилась.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Дороги

Комментарии 4

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ВВП

13:22:57 27-07-2023

Что то в последнее время много ям стало появляться внезапно, наверное кроты. Ждём научного объяснения

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Гость

14:07:57 27-07-2023

ШО...ОПЯТЬ? Кто несет ответственность за подобные происшествия? Кто виноват? Амик ,напишите, какие меры принимают, ведь недавно что-то подобное писали?

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Гость

14:43:13 27-07-2023

Геологи, поясните, как такое бывает? Куда земля под землей может исчезнуть? Мне кажется, это невозможно, если изначально пустот не оставили и хорошо трамбовали.

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Гость

14:48:34 27-07-2023

В общем, судя по всему, бермудский треугольник очередной - ВСЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ))) Смешно, если б не было так грустно!

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