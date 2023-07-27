Женщина и несколько машин провалились в яму в Барнауле

На место приехали ремонтники, однако их машина тоже провалилась

27 июля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле провалился асфальт на дороге после строительства водопровода к новому кварталу, сообщает "В курсе 22".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Лиственничная и Багряная.

"Сначала провалился автомобиль Chevrolet Niva одним колесом под асфальт. После того как его вытащили, в яму угодила женщина, которую вызволил мужчина", – говорится в сообщении.

На место приехали специалисты и отключили водоснабжение, однако их машина тоже провалилась.