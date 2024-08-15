Женщина-курьер, забравшая у Долиной деньги, сама стала жертвой мошенников

Она утверждает, что ей воспользовались "сотрудники ФСБ", заставив ее сотрудничать шантажом

15 августа 2024, 20:45, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/952828

Женщина-курьер, которая забирала деньги у Ларисы Долиной, рассказала, что сама была обманута мошенниками. Как сообщает Telegram-канал Baza, с ней самой связались "сотрудники ФСБ", которые убедили ее, что она должна сотрудничать с "силовиками", поскольку у них есть на нее "нехорошие сведения".

53-летняя Анжела Ц. пояснила, что у преступников было много информации о ее личности, а потому она им доверяла. Перед днем рождения ее предупредили о "сюрпризе" и заявили, что против против Долиной начато закрытое расследование, а Анжеле надо забрать у неё сумку.

"Мы с ней поздоровались, я была, конечно, приятно удивлена, что это Лариса Долина. Она действительно отдала мне большой пакет и я проследовала в машину. Мне объяснили, что у Долиной финансовые сложности, и пакет нужно отвезти к криптовалютному обменнику. Я там сумочку поставила, все при мне любезно посчитали. Мне тут же сделали криптокошелек, там вставили другую ссылочку, деньги перевели и я умиротворенно вернулась домой", — заявила женщина.

Сейчас она проходит подозреваемой по делу о мошенничестве. Напомним, что Долина отдала мошенникам около 200 млн рублей — все свои сбережения и деньги от продажи квартиры в элитном доме в Москве.