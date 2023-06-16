Трое человек, в том числе двое детей, погибли в страшном ДТП в Алтайском крае

Следователи возбудили уголовное дело

16 июня 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае вечером 16 июня с трассы Мартыново – Тогул – Залесово опрокинулся автомобиль. В результате погиб 32-летний мужчина и двое детей – 14 и 9 лет, сообщили в региональном СК.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначили экспертизы.

Также возбудили уголовное дело о нарушении ПДД находящимся в состоянии алкогольного опьянения лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ).