Женщина на "Мерседесе" разбилась в ДТП на Чуйском тракте
Еще два человека пострадали
30 октября 2024, 13:44, ИА Амител
Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Черепановском районе Новосибирской области, сообщили в ГАИ региона.
Авария случилась 29 октября около 16:00 на 123-м километре трассы.
Предварительно установили, что 35-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz C-180 ехала в сторону Барнаула и при обгоне врезалась во встречный Mitsubishi Outlander под управлением 64-летнего мужчины.
В результате столкновения автомобилистка скончалась на месте. "Различные травмы получили пассажиры автомобиля Mitsubishi – женщины 1966 года рождения и 2008 года рождения", – добавили в полиции.
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Жалко.......мерседес, аут и его пассажиров.. (
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