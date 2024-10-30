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Женщина на "Мерседесе" разбилась в ДТП на Чуйском тракте

Еще два человека пострадали

30 октября 2024, 13:44, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
Место ДТП / Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Черепановском районе Новосибирской области, сообщили в ГАИ региона. 

Авария случилась 29 октября около 16:00 на 123-м километре трассы.

Предварительно установили, что 35-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz C-180 ехала в сторону Барнаула и при обгоне врезалась во встречный Mitsubishi Outlander под управлением 64-летнего мужчины.

В результате столкновения автомобилистка скончалась на месте. "Различные травмы получили пассажиры автомобиля Mitsubishi – женщины 1966 года рождения и 2008 года рождения", – добавили в полиции.

ДТП Новосибирская область Происшествия Чуйский тракт

Комментарии 2

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Гость

14:46:04 30-10-2024

Жалко.......мерседес, аут и его пассажиров.. (

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Гость

15:27:05 30-10-2024

Самонадеянность до добра не доводит!

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