Женщина на "Ниссане" сбила 13-летнюю школьницу в Бийске
Девочку госпитализировали
30 декабря 2023, 18:30, ИА Амител
Фото: t.me/gibdd22_biysk
13-летняя школьница попала под колеса автомобиля в Бийске, сообщили в местной Госавтоинспекции.
ДТП случилось 29 декабря в 15:15 в районе дома № 56 по улице Мерлина.
Предварительно установлено, что 51-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Tiida Latio сбила ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
Пострадавшую госпитализировали. В каком она состоянии, не уточняется.
29 декабря в Барнауле шофер автобуса сбил 18-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.
13:00:41 31-12-2023
Пишите сразу,девушка была в наушниках или как?