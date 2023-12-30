Женщина на "Ниссане" сбила 13-летнюю школьницу в Бийске

Девочку госпитализировали

30 декабря 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: t.me/gibdd22_biysk

13-летняя школьница попала под колеса автомобиля в Бийске, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 29 декабря в 15:15 в районе дома № 56 по улице Мерлина.

Предварительно установлено, что 51-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Tiida Latio сбила ребенка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую госпитализировали. В каком она состоянии, не уточняется.

29 декабря в Барнауле шофер автобуса сбил 18-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.