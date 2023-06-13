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Женщина обокрала пенсионерку, предложив компенсацию по программе "Дети войны"

Против горожанки возбудили уголовное дело

13 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские задержали злоумышленницу, которая под видом соцработницы обокрала 91-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Установлено, что 25-летняя девушка пришла в квартиру к старой женщине и сказала, что ей положена компенсация, так как она имеет статус "дети войны".

"В ходе разговора она попросила разменять ей крупную денежную купюру. Когда пенсионерка сказала, что она уже получала компенсацию в этом году, незнакомка неожиданно оттолкнула ее, в результате чего пожилая женщина упала на пол. В этот момент незнакомка стала рыться в шкафу, где нашла 48 500 рублей, которые забрала и сразу же скрылась", – рассказали в ведомстве.

Вскоре подозреваемую задержали и возбудили против нее уголовное дело по статье "Кража". Отмечается, что женщина уже неоднократно была судима и в настоящее время имеет условное наказание. Полицейские проверяют ее на причастность к другим преступлениям.

Барнаул Мошенники

Комментарии 6

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Гость

12:18:18 13-06-2023

Вот с...ку. Ей бы пожизненный. Ничего святого.

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Гость

12:24:45 13-06-2023

Зачем хранить дома такие суммы?

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Гость

12:40:06 13-06-2023

Гость (12:24:45 13-06-2023) Зачем хранить дома такие суммы?... Да мало ли почему? Ей 90 лет! Вы действительно думаете, что ей удобно с картами? Моей маме за 80 и она тоже боится карточек.

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Гость

14:47:25 13-06-2023

Гость (12:40:06 13-06-2023) Да мало ли почему? Ей 90 лет! Вы действительно думаете, что ... Пусть отдаст Вам. Себе оставляет сумму необходимую на насущные нужды. Мошенник охотятся именно на пожилых людей. Они доверчивые как дети

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Гость

13:24:36 13-06-2023

Старики хранят дома деньги на случай смерти. Что родственникам по банкам бегать?

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Гость

13:39:45 13-06-2023

Ну вот. денег нет. и помирать не будет .

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