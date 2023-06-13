Женщина обокрала пенсионерку, предложив компенсацию по программе "Дети войны"

Против горожанки возбудили уголовное дело

13 июня 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле полицейские задержали злоумышленницу, которая под видом соцработницы обокрала 91-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Установлено, что 25-летняя девушка пришла в квартиру к старой женщине и сказала, что ей положена компенсация, так как она имеет статус "дети войны".

"В ходе разговора она попросила разменять ей крупную денежную купюру. Когда пенсионерка сказала, что она уже получала компенсацию в этом году, незнакомка неожиданно оттолкнула ее, в результате чего пожилая женщина упала на пол. В этот момент незнакомка стала рыться в шкафу, где нашла 48 500 рублей, которые забрала и сразу же скрылась", – рассказали в ведомстве.

Вскоре подозреваемую задержали и возбудили против нее уголовное дело по статье "Кража". Отмечается, что женщина уже неоднократно была судима и в настоящее время имеет условное наказание. Полицейские проверяют ее на причастность к другим преступлениям.