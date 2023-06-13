Женщина обокрала пенсионерку, предложив компенсацию по программе "Дети войны"
Против горожанки возбудили уголовное дело
13 июня 2023, 11:44, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали злоумышленницу, которая под видом соцработницы обокрала 91-летнюю пенсионерку, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
Установлено, что 25-летняя девушка пришла в квартиру к старой женщине и сказала, что ей положена компенсация, так как она имеет статус "дети войны".
"В ходе разговора она попросила разменять ей крупную денежную купюру. Когда пенсионерка сказала, что она уже получала компенсацию в этом году, незнакомка неожиданно оттолкнула ее, в результате чего пожилая женщина упала на пол. В этот момент незнакомка стала рыться в шкафу, где нашла 48 500 рублей, которые забрала и сразу же скрылась", – рассказали в ведомстве.
Вскоре подозреваемую задержали и возбудили против нее уголовное дело по статье "Кража". Отмечается, что женщина уже неоднократно была судима и в настоящее время имеет условное наказание. Полицейские проверяют ее на причастность к другим преступлениям.
12:18:18 13-06-2023
Вот с...ку. Ей бы пожизненный. Ничего святого.
12:24:45 13-06-2023
Зачем хранить дома такие суммы?
12:40:06 13-06-2023
Гость (12:24:45 13-06-2023) Зачем хранить дома такие суммы?... Да мало ли почему? Ей 90 лет! Вы действительно думаете, что ей удобно с картами? Моей маме за 80 и она тоже боится карточек.
14:47:25 13-06-2023
Гость (12:40:06 13-06-2023) Да мало ли почему? Ей 90 лет! Вы действительно думаете, что ... Пусть отдаст Вам. Себе оставляет сумму необходимую на насущные нужды. Мошенник охотятся именно на пожилых людей. Они доверчивые как дети
13:24:36 13-06-2023
Старики хранят дома деньги на случай смерти. Что родственникам по банкам бегать?
13:39:45 13-06-2023
Ну вот. денег нет. и помирать не будет .