Женщина обвинила врачей в непрофессионализме из-за смерти сестры в Барнауле
Минздрав уже начал проверку
09 декабря 2024, 11:26, ИА Амител
Жительница Барнаула обвинила врачей горбольницы № 8 в непрофессионализме из-за смерти сестры. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
По словам женщины, все произошло 2 декабря. Родственнице стало плохо, и она попросила соседей вызвать врачей, а сама поспешила к ней.
"Скорая помощь госпитализировала нас в приемное отделение хирургическое городской больницы № 8 с диагнозом "кишечная непроходимость". В больницу мы приехали в третьем часу дня, а уехала я домой где-то в 18:00, оставив сестру на родителей (успели даже из деревни приехать). За это время нас только обследовали, помощь никакую не оказывали (сестра почти без сознания), кровь брали, КТ, рентген, спинномозговую пункцию, УЗИ, даже кровь в токсикологию возили. Приходили разные доктора. Одна говорила, что это психическое заболевание так проявляется", – рассказала она.
В результате больную лишь к вечеру "подняли на этаж", заявив о высоком уровне лейкоцитов в крови. Мать оставила дочь на врачей и уехала, а когда вернулась утром, то не обнаружила ее. Выяснилось, что пациентку перевезли в краевую больницу на гемодиализ из-за отказавших почек. 7 декабря она скончалась.
"Я считаю, что в этом виновата ГБ № 8, потому что столько часов не оказывалась помощь, а только обследовали. Приходили не молодые врачи и не могли поставить точный диагноз. Как нам в таком мире жить, кому как повезет", – добавила сестра умершей.
Минздрав Алтайского края уже начал проверку. Специалисты запросят медицинскую документацию и объяснительные сотрудников, участвовавших в оказании помощи.
11:49:19 09-12-2024
Прежде чем оказывать помощь, надо разобраться, какую и от чего, поэтому и было "кровь брали, КТ, рентген, спинномозговую пункцию, УЗИ, даже кровь в токсикологию возили".
13:20:02 09-12-2024
Гость (11:49:19 09-12-2024) Прежде чем оказывать помощь, надо разобраться, какую и от че... Что толку ,что брали?Ещё и голова должна работать ,а там, похоже,одни пеньки пооставались.Вот и имеем вот такие результаты-то ребёнка на тот свет отправят ,то взрослого.Развалили здесь окончательно медицину ,просто опасно обращаться.
12:37:08 09-12-2024
Она думает что на лбу написан диагноз??
13:18:28 09-12-2024
Гость (12:37:08 09-12-2024) Она думает что на лбу написан диагноз??... У вас ребенок умрет, посмотрим, что вы будете думать и говорить.
13:21:45 09-12-2024
Гость (12:37:08 09-12-2024) Она думает что на лбу написан диагноз??... У меня складывается впечатление ,что он ,этот диагноз,на твоём лбу написан.Точно не ошибёшься.
14:08:16 09-12-2024
Акакий (13:21:45 09-12-2024) У меня складывается впечатление ,что он ,этот диагноз,на тво... кококо.. не иначе - есть что по сути дела сказать?
15:02:28 09-12-2024
Гость (14:08:16 09-12-2024) кококо.. не иначе - есть что по сути дела сказать?... А по сути я выше высказался,так что читай.
15:52:10 09-12-2024
Гость (12:37:08 09-12-2024) Она думает что на лбу написан диагноз??... некоторые болезни имеют ярко выраженные симптомы, и именно по этим симптомам прежде всего эти болезни исключают типа аппендицита или менингита. У подруги терапевт не смогла поставить диагноз - аппендицит! даже по анализу крови несколько дней (ставила диагнозы от острого отравления до внематочной беременности), а старый знакомый папы хирург на пенсии по телефону только услышав симптомы и состояние человека на момент разговора сказал - срочно вызывайте скорую, у нее аппендицит, а если учитывать что уже несколько дней острый живот, он может скоро лопнуть. Подруге повезло, вовремя прооперировали, но не благодаря врачу из поликлиники. Так что постановка диагноза зависит не только от обследования, но и от умения медика. Сейчас врачи и по куче рентгеновских снимков перелома не видят, а старый врачи по 2 снимкам перелом могли различить. Квалификация сейчас у врачей, к сожалению, низкая в части диагностирования, и это ужасно, с учетом того, что у них в руках жизни людей.
16:23:25 09-12-2024
Гость (15:52:10 09-12-2024) некоторые болезни имеют ярко выраженные симптомы, и именно п... Ты когда чушь выдумываешь-хотя бы интернет почитай! .....несколько дней аппендицит .....)))
14:10:57 09-12-2024
"Приходили не молодые врачи и не могли поставить точный диагноз" - ну да, не у всех диагнозы очевидны. У большинства диагноз сразу понятен (типа перелома ноги), у меньшинства - могут долго разбираться. У единиц настолько все нестандартно и сложно, что за год лучшие профессора так и не могут разобраться.
15:01:38 09-12-2024
Гость (14:10:57 09-12-2024) "Приходили не молодые врачи и не могли поставить точный диаг... "У большинства диагноз сразу понятен (типа перелома ноги)" - перелом ноги здоровой кости, с остеопорозом или остеосаркомой?
15:06:58 09-12-2024
Гость (15:01:38 09-12-2024) "У большинства диагноз сразу понятен (типа перелома ноги)" -... вы у дохтора Хауса в интернатуре ошивались?
14:57:43 09-12-2024
Надо поднимать и уровень медицины и платить соответствующую зарплату. Тогда хорошие специалисты не побегут в платную, а будут работать в государственной. Плюс людям надо и прислушиваться и исполнять те указания, которые даёт доктор. Чиновников от медицины все устраивает видимо. Подняли зарплату они считают, а на сама деле все урезали, ночные 50%, за категорию, почти нет выплат, колёсные у скорой, даже за стаж убрали надбавку и в конечном счёте,, повысили,, аж на 500 рублей, а у кого то и убрали. Так, что надо сначала замотивировать медперсонал, а потом уже спрашивать. Ну и конечно сложный диагноз тоже не сразу очевиден бывает. Соболезную родным усопшей. Всех очень жаль.
15:16:42 09-12-2024
Раиса (14:57:43 09-12-2024) Надо поднимать и уровень медицины и платить соответствующую ... Медперсонал, особенно на Скорой, зачастую КОНОВАЛЫ -именно подобные приезжали аж 3 раза к родственникам и не проверяя тестом на КОВИД категорически не подтверждали его! А именно КОВИД и оказался, только время потеряно........дай Бог здоровья этим коновалам и им подобным, их семьям!!!
15:19:15 09-12-2024
Раиса (14:57:43 09-12-2024) Надо поднимать и уровень медицины и платить соответствующую ... Да что говорить ,угробили медицину и довольны.Сами то они в обычную поликлинику не ходят,стараются лечиться в лучших клиниках страны или за рубежом,поэтому нам надеяться на квалифицированное обслуживание не приходится.Мы платим из своих зарплат за медицинскую страховку немалые деньги и ещё нас нацеливают на платное обслуживание.Не жирно ли будет ,господа?А что касается квалификации врача ,то думаю,от простого врача -практика толку будет больше ,чем от профессора,но настоящих врачей сейчас большой дефицит,так как сделали такие условия ,что люди вынуждены или уезжать отсюда или идти в частные клиники.Ту, настоящую советскую медицину растоптали а сделали какое то убожество и выдают за какое то достижение.
15:40:55 09-12-2024
Акакий (15:19:15 09-12-2024) Да что говорить ,угробили медицину и довольны.Сами то они в ... а вто в частную клинику я бы не пошел. Они могут реально лечить от того чего нет потому что денег с тебя содрать надо побольше, либо лечить и травить а потом снова лечить
Нет только раионная поликлиника. Там у врачей нет интереса тебя отравить
17:55:58 09-12-2024
в нашем случае скорую вызывали три раза.. первый раз пациента увезли в больницу, а там ему оказали помощь и отправили домой. Домой чудом дошел, потерял сознание. Вызвали скорую. Посмотрели, привели в чувство, дали рекомендации, уехали. Забирать не стали. Ни разу на руках не осталось у нас сигнального листа.. Что делали? Что ставили? Что намерили? Через пару дней пошли в поликлинику. Не приняли. Поехали в ту больницу, где оказывали помощь первый раз. Не доехали. На остановке плохо стало, опять скорую вызвали.. Каждый раз скорая ехала 30-40 минут. На этот раз госпитализировали.. Три часа принимали.. Но помощи никакой не оказывали.. То же самое было в 90-е.. С поезда сняли в тяжелом состоянии, но в больницу отвезли только когда все паровозные бригады проверили утром.. но и в больнице не слишком спешили принимать.. В палату попала через еще два часа. А первый раз посмотрели врачи через 8 часов, как сняли с поезда.. Короче.. Лучше вообще туда не попадать, чтобы не оценивать степень их профвыгорания
11:03:19 10-12-2024
Ну, если у молодой женщины так резко отказали почки, что на диализ везти пришлось, то видать не зря кровь в токсикологию возили.. Не все так однозначно. Опять же не сказано, чем она до этого болела и сколько, что в итоге произошло.
Будь ты хоть какой профессии когда сталкиваешься с НЁХ самая верная тактика всех вокруг созвать, что бы проблему как-то решить. Хотя рядом обычно ещё скачет поставщик проблемы, который кроме как "я ничего не знаю, все было хорошо, оно само" зачастую и сказать ничего не может, а только всем мешает своим "мы уже приехали"?
Так-то по уму прежде, чем что-то сделать, надо разобраться что делать, особенно в медицине, иначе такого можно нах*вертить, потом вообще все виноваты окажутся. Так то по описанию никто не ушел, не бросил сестру её без наблюдения, понятно что столько обследований, сколько перечислено требуют времени, честно говоря даже удивительно, что в такие короткие сроки и вдруг и КТ и УЗИ и все подряд, ну подняли бы её "на этаж", ну и что? Все то же самое, только не у сестры на глазах делали и она была бы спокойна? Крч, муть очередная, сомневаюсь что толпа врачей не смогла разобраться с пустяковой пустяковиной от которой женщина скончалась, наверняка там что-то сложное, либо запущенное, с чем быстро не разберешься, а родственники либо не знали, либо скрыли, вот и все.