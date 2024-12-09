Женщина обвинила врачей в непрофессионализме из-за смерти сестры в Барнауле

Минздрав уже начал проверку

09 декабря 2024, 11:26, ИА Амител

В больнице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула обвинила врачей горбольницы № 8 в непрофессионализме из-за смерти сестры. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, все произошло 2 декабря. Родственнице стало плохо, и она попросила соседей вызвать врачей, а сама поспешила к ней.

"Скорая помощь госпитализировала нас в приемное отделение хирургическое городской больницы № 8 с диагнозом "кишечная непроходимость". В больницу мы приехали в третьем часу дня, а уехала я домой где-то в 18:00, оставив сестру на родителей (успели даже из деревни приехать). За это время нас только обследовали, помощь никакую не оказывали (сестра почти без сознания), кровь брали, КТ, рентген, спинномозговую пункцию, УЗИ, даже кровь в токсикологию возили. Приходили разные доктора. Одна говорила, что это психическое заболевание так проявляется", – рассказала она.

В результате больную лишь к вечеру "подняли на этаж", заявив о высоком уровне лейкоцитов в крови. Мать оставила дочь на врачей и уехала, а когда вернулась утром, то не обнаружила ее. Выяснилось, что пациентку перевезли в краевую больницу на гемодиализ из-за отказавших почек. 7 декабря она скончалась.

"Я считаю, что в этом виновата ГБ № 8, потому что столько часов не оказывалась помощь, а только обследовали. Приходили не молодые врачи и не могли поставить точный диагноз. Как нам в таком мире жить, кому как повезет", – добавила сестра умершей.

Минздрав Алтайского края уже начал проверку. Специалисты запросят медицинскую документацию и объяснительные сотрудников, участвовавших в оказании помощи.