Женщина погибла от отравления угарным газом в Славгороде

Мужчину, находившегося с ней в момент происшествия, пытаются спасти врачи

24 января 2025, 13:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Славгороде мужчина и женщина получили отравление угарным газом. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Трагедия произошла в одном из частных домов города. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Женщина скончалась.

Причиной происшествия сотрудники МЧС назвали закрытую печную заслонку.