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Женщина погибла от отравления угарным газом в Славгороде

Мужчину, находившегося с ней в момент происшествия, пытаются спасти врачи

24 января 2025, 13:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Славгороде мужчина и женщина получили отравление угарным газом. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Трагедия произошла в одном из частных домов города. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Женщина скончалась.

Причиной происшествия сотрудники МЧС назвали закрытую печную заслонку.

"ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает: угарный газ – бесцветный газ без запаха, который легче воздуха. При отсутствии тяги в печи (забит дымоход, закрыта заслонка, нет приточного воздуха) угли продолжают тлеть, угарный газ не сгорает и может распространиться по помещению. Используйте только исправное оборудование. Позаботьтесь о хорошей вентиляции", – напомнили в ведомстве.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Гость

00:18:54 25-01-2025

разучился народ печки топить . и пить водку тоже

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