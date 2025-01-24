Женщина погибла от отравления угарным газом в Славгороде
Мужчину, находившегося с ней в момент происшествия, пытаются спасти врачи
24 января 2025, 13:15, ИА Амител
В Славгороде мужчина и женщина получили отравление угарным газом. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Трагедия произошла в одном из частных домов города. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Женщина скончалась.
Причиной происшествия сотрудники МЧС назвали закрытую печную заслонку.
"ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает: угарный газ – бесцветный газ без запаха, который легче воздуха. При отсутствии тяги в печи (забит дымоход, закрыта заслонка, нет приточного воздуха) угли продолжают тлеть, угарный газ не сгорает и может распространиться по помещению. Используйте только исправное оборудование. Позаботьтесь о хорошей вентиляции", – напомнили в ведомстве.
00:18:54 25-01-2025
разучился народ печки топить . и пить водку тоже