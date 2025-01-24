В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 11 пожаров

Самое крупное возгорание произошло в Белокурихе

24 января 2025, 09:44, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за 23 января потушили 11 пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.

Как сообщили в МЧС региона, самый крупный пожар случился в Белокурихе. Там горел частный дом на улице Брусничной.

"На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши. В результате пожара повреждены крыша и перекрытия дома на площади около 60 кв. м", – рассказали в ведомстве.

На месте работали восемь специалистов на двух единицах техники. О пострадавших не сообщается.