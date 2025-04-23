Женщина погибла при пожаре в частном доме в Бийске

Предполагаемая причина возгорания — замыкание электропроводки

23 апреля 2025, 13:11, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

Тело пожилой женщины обнаружили на месте пожара в Бийске, сообщили в МЧС.

Инцидент случился 23 апреля на улице Каховской. Там горели частный дом и надворные постройки. Пламя было локализовано на площади около 120 кв. м.

На месте работают 25 человек личного состава.

"Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования: произошло замыкание электропроводки на веранде", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Камне-на-Оби на двух частных подворьях произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Также была спасена пожилая женщина.