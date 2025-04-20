Также спасена пожилая женщина

20 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Пожар в Камне-на-Оби / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб при пожаре на двух частных подворьях в Камне-на-Оби, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 19 апреля на улице Никитина. На одном участке горели надворные постройки и дом, на другом – веранда дома.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 13 специалистов и пять автоцистерн.

"Газодымозащитниками спасена пожилая женщина. В горевшей бане обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.

В качестве предварительной причины пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае будут судить мать троих детей, погибших при пожаре в селе Благовещенка.