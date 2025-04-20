Мужчина погиб при пожаре на двух частных подворьях в Камне-на-Оби
Также спасена пожилая женщина
20 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
Мужчина погиб при пожаре на двух частных подворьях в Камне-на-Оби, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 19 апреля на улице Никитина. На одном участке горели надворные постройки и дом, на другом – веранда дома.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работали 13 специалистов и пять автоцистерн.
"Газодымозащитниками спасена пожилая женщина. В горевшей бане обнаружен погибший мужчина", – рассказали в ведомстве.
В качестве предварительной причины пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае будут судить мать троих детей, погибших при пожаре в селе Благовещенка.
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