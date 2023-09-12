Правоохранители выясняют точную причину смерти

12 сентября 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

Женщина погибла при сборе кедрового ореха в Горном Алтае, сообщили в МЧС региона.

10 сентября спасатели из села Онгудай искали местную жительницу, которая ушла за орехами и пропала. Во время поисков сельчанку нашли – без признаков жизни и с множественными переломами.

Сейчас правоохранители устанавливают точную причину смерти.

В августе на Алтае мужчина залез на кедр и умер от инсульта.