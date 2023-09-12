НОВОСТИПроисшествия

Женщина погибла при сборе кедрового ореха в Горном Алтае

Правоохранители выясняют точную причину смерти

12 сентября 2023, 09:52, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай
Фото: МЧС Республики Алтай

Женщина погибла при сборе кедрового ореха в Горном Алтае, сообщили в МЧС региона.

10 сентября спасатели из села Онгудай искали местную жительницу, которая ушла за орехами и пропала. Во время поисков сельчанку нашли – без признаков жизни и с множественными переломами.

Сейчас правоохранители устанавливают точную причину смерти.

В августе на Алтае мужчина залез на кедр и умер от инсульта.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:00:38 12-09-2023

кедр хрупкий . полезла и упала. грустная история.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:46 12-09-2023

Не по теме, но: Это не кедр! В России вообще не растут кедры. Шишки это не орехи

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:07 12-09-2023

Гость (10:27:46 12-09-2023) Не по теме, но: Это не кедр! В России вообще не растут кедр... У нас даже мускатный орех растет в саду. Биолух, блин.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:00 12-09-2023

Гость (11:26:07 12-09-2023) Гость (10:27:46 12-09-2023) Не по теме, но: Это не кед... Перед оскорблениями не плохо бы изучить тему. Не кажется? Готовы тысяч на 5 поспорить, что в России растут кедры? Или что шишки - это орехи?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

13:03:53 12-09-2023

Гость (11:45:00 12-09-2023) Гость (11:26:07 12-09-2023) Гость (10:27:46 12-09-2023... Влезу в ваш спор. Если ты имеешь в виду, что наш кедр с точки зрения ботаники называется "Сосна сибирская" и принадлежит к роду сосен, а не к роду кедров, то это не означает, что он перестал быть кедром. Это народное название, общеупотребительное, даже в официальных документах. Даже за рубежом его называют Сибирским кедром или на крайняк Сосной сибирской кедровой. Так что его вполне можно называть кедром.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
кок

12:35:09 12-09-2023

Сосна кедровая сибирская, но важно ли это? Женщина погибла

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров