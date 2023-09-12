Женщина погибла при сборе кедрового ореха в Горном Алтае
Правоохранители выясняют точную причину смерти
12 сентября 2023, 09:52, ИА Амител
Фото: МЧС Республики Алтай
Женщина погибла при сборе кедрового ореха в Горном Алтае, сообщили в МЧС региона.
10 сентября спасатели из села Онгудай искали местную жительницу, которая ушла за орехами и пропала. Во время поисков сельчанку нашли – без признаков жизни и с множественными переломами.
Сейчас правоохранители устанавливают точную причину смерти.
В августе на Алтае мужчина залез на кедр и умер от инсульта.
10:00:38 12-09-2023
кедр хрупкий . полезла и упала. грустная история.
10:27:46 12-09-2023
Не по теме, но: Это не кедр! В России вообще не растут кедры. Шишки это не орехи
11:26:07 12-09-2023
Гость (10:27:46 12-09-2023) Не по теме, но: Это не кедр! В России вообще не растут кедр... У нас даже мускатный орех растет в саду. Биолух, блин.
11:45:00 12-09-2023
Гость (11:26:07 12-09-2023) Гость (10:27:46 12-09-2023) Не по теме, но: Это не кед... Перед оскорблениями не плохо бы изучить тему. Не кажется? Готовы тысяч на 5 поспорить, что в России растут кедры? Или что шишки - это орехи?
13:03:53 12-09-2023
Гость (11:45:00 12-09-2023) Гость (11:26:07 12-09-2023) Гость (10:27:46 12-09-2023... Влезу в ваш спор. Если ты имеешь в виду, что наш кедр с точки зрения ботаники называется "Сосна сибирская" и принадлежит к роду сосен, а не к роду кедров, то это не означает, что он перестал быть кедром. Это народное название, общеупотребительное, даже в официальных документах. Даже за рубежом его называют Сибирским кедром или на крайняк Сосной сибирской кедровой. Так что его вполне можно называть кедром.
12:35:09 12-09-2023
Сосна кедровая сибирская, но важно ли это? Женщина погибла