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На Алтае мужчина залез на кедр за шишками и умер от инсульта

Забрался на дерево и перестал подавать признаки жизни

16 августа 2023, 17:15, ИА Амител

В Республике Алтай пожарные сняли с кедра тело мужчины, которому стало плохо при сборе шишек, сообщает в своем Telegram-канале региональное Управление ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел утром 16 августа в Улаганском районе. 58-летний житель Красноярского края залез на кедр и перестал подавать признаки жизни.

"Пожарные забрались на кедр и на 15-метровой высоте обнаружили мужчину. При помощи спасательной веревки они спустили его на землю и передали медицинским работникам, которые констатировали его смерть", – рассказали в управлении.

По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: mchs_respaltai

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

17:33:46 16-08-2023

Вот это он впечатлился.

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Юс

20:23:53 16-08-2023

Видимо, не один был, а то остался бы на дереве, пока его не нашел бы другой сборщик шишек(((

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Гость

00:00:30 17-08-2023

Человек умер, а вы стебетесь, моральные удоды.

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Гость

10:17:03 17-08-2023

Гость (00:00:30 17-08-2023) Человек умер, а вы стебетесь, моральные удоды.... Ну поплачь, образец морали.

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Гость

08:25:45 17-08-2023

Типичная смерть наших жутких времён слияния пищевой промышленности с химической. Чтобы её избежать, достаточно всего лишь соблюдать церковные посты или регулярно чистить сердечно-сосудистую систему от прогоркшего жира, известного как холестерин, переходя на веганскую диету.

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Гость

10:00:05 17-08-2023

Гость (08:25:45 17-08-2023) Типичная смерть наших жутких времён слияния пищевой промышле... Тебе сто раз писали - не жри это! Но ты неугомонный такой.

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Гость

10:28:54 17-08-2023

Гость (08:25:45 17-08-2023) Типичная смерть наших жутких времён слияния пищевой промышле... Насколько же ты головой об пол битый. Мне просто интересно: ты один такой в своей семье, или вы там все такие?

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Гость

10:56:52 17-08-2023

Гость (10:28:54 17-08-2023) Насколько же ты головой об пол битый. Мне просто интересно: ... Его парень такой же.

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Гость

08:45:01 17-08-2023

редкий мужик доживает до 60 лет

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