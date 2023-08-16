На Алтае мужчина залез на кедр за шишками и умер от инсульта
Забрался на дерево и перестал подавать признаки жизни
16 августа 2023, 17:15, ИА Амител
В Республике Алтай пожарные сняли с кедра тело мужчины, которому стало плохо при сборе шишек, сообщает в своем Telegram-канале региональное Управление ГОЧС и ПБ.
Инцидент произошел утром 16 августа в Улаганском районе. 58-летний житель Красноярского края залез на кедр и перестал подавать признаки жизни.
"Пожарные забрались на кедр и на 15-метровой высоте обнаружили мужчину. При помощи спасательной веревки они спустили его на землю и передали медицинским работникам, которые констатировали его смерть", – рассказали в управлении.
По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
17:33:46 16-08-2023
Вот это он впечатлился.
20:23:53 16-08-2023
Видимо, не один был, а то остался бы на дереве, пока его не нашел бы другой сборщик шишек(((
00:00:30 17-08-2023
Человек умер, а вы стебетесь, моральные удоды.
10:17:03 17-08-2023
Гость (00:00:30 17-08-2023) Человек умер, а вы стебетесь, моральные удоды.... Ну поплачь, образец морали.
08:25:45 17-08-2023
Типичная смерть наших жутких времён слияния пищевой промышленности с химической. Чтобы её избежать, достаточно всего лишь соблюдать церковные посты или регулярно чистить сердечно-сосудистую систему от прогоркшего жира, известного как холестерин, переходя на веганскую диету.
10:00:05 17-08-2023
Гость (08:25:45 17-08-2023) Типичная смерть наших жутких времён слияния пищевой промышле... Тебе сто раз писали - не жри это! Но ты неугомонный такой.
10:28:54 17-08-2023
Гость (08:25:45 17-08-2023) Типичная смерть наших жутких времён слияния пищевой промышле... Насколько же ты головой об пол битый. Мне просто интересно: ты один такой в своей семье, или вы там все такие?
10:56:52 17-08-2023
Гость (10:28:54 17-08-2023) Насколько же ты головой об пол битый. Мне просто интересно: ... Его парень такой же.
08:45:01 17-08-2023
редкий мужик доживает до 60 лет