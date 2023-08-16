На Алтае мужчина залез на кедр за шишками и умер от инсульта

Забрался на дерево и перестал подавать признаки жизни

16 августа 2023, 17:15, ИА Амител





Умер сборщик шишек / Фото: t.me/ugochs_altay

В Республике Алтай пожарные сняли с кедра тело мужчины, которому стало плохо при сборе шишек, сообщает в своем Telegram-канале региональное Управление ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел утром 16 августа в Улаганском районе. 58-летний житель Красноярского края залез на кедр и перестал подавать признаки жизни.

"Пожарные забрались на кедр и на 15-метровой высоте обнаружили мужчину. При помощи спасательной веревки они спустили его на землю и передали медицинским работникам, которые констатировали его смерть", – рассказали в управлении.

По предварительным данным, у мужчины случился инсульт. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.