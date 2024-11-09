Женщина погибла при взрыве газа в новостройке в Пятигорске
Дом был построен в 2021 году
09 ноября 2024, 15:29, ИА Амител
Кадр из видео: Telegram-канал Shot / t.me/shot_shot
Женщина погибла при взрыве газа в жилом доме в Пятигорске Ставропольского края, пишет Shot.
Инцидент случился в ЖК "Курортный" 9 ноября. В квартирах выбиты окна, начался пожар. На месте работают экстренные службы.
Также пострадала сотрудница рыбного магазина, который расположен в здании. Она в состоянии средней тяжести.
По данным издания, дом был построен в 2021 году.
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