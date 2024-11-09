Женщина погибла при взрыве газа в новостройке в Пятигорске

Дом был построен в 2021 году

09 ноября 2024, 15:29, ИА Амител

Кадр из видео: Telegram-канал Shot / t.me/shot_shot

Женщина погибла при взрыве газа в жилом доме в Пятигорске Ставропольского края, пишет Shot.

Инцидент случился в ЖК "Курортный" 9 ноября. В квартирах выбиты окна, начался пожар. На месте работают экстренные службы.

Также пострадала сотрудница рыбного магазина, который расположен в здании. Она в состоянии средней тяжести.

По данным издания, дом был построен в 2021 году.