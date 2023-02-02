Женщина погибла в горящем доме в Змеиногорске

В надворных постройках произошла разгерметизация газового баллона

02 февраля 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Частный дом загорелся ночью в Змеиногорске. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Чернышевского поступило в службу спасения около часа ночи. На момент прибытия пожарных расчётов крыша частного дома и надворные постройки горели открытым огнём", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что о возгорании люди сообщили поздно, потому что огонь успел распространиться на большую площадь. В надворных постройках произошла разгерметизация газового баллона.

На тушение пожара специалистам потребовалось около часа. На месте пожара обнаружили тело женщины.