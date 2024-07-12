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Житель Чечни на грузовике насмерть сбил женщину на Алтае

Пострадавшая скончалась по пути в больницу

12 июля 2024, 11:26, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

25-летний житель Чечни насмерть сбил 58-летнюю женщину в селе Иогач Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 11 июля около 10:50. Парень за рулем грузовика Howo поворачивал на перекрестке и не увидел пенсионерку, которая переходила дорогу и попала в "слепую зону". От полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Полицейские проводят проверку.

Ранее в Горно-Алтайске водитель автомобиля "УАЗ Патриот" сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Стас Пле

11:30:54 12-07-2024

Зачем акцентировать, что он житель Чечни? Навык вождения от национальности не зависит.

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СВОй

11:32:22 12-07-2024

Ну зачем нам разборки горцев? Нам бы про свой регион новости...

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Гость

13:16:33 12-07-2024

Пенсионерку?

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