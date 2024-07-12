Житель Чечни на грузовике насмерть сбил женщину на Алтае

Пострадавшая скончалась по пути в больницу

12 июля 2024, 11:26, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

25-летний житель Чечни насмерть сбил 58-летнюю женщину в селе Иогач Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 11 июля около 10:50. Парень за рулем грузовика Howo поворачивал на перекрестке и не увидел пенсионерку, которая переходила дорогу и попала в "слепую зону". От полученных травм она скончалась по пути в больницу.

Полицейские проводят проверку.

Ранее в Горно-Алтайске водитель автомобиля "УАЗ Патриот" сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.