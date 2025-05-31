Женщина погибла в результате опрокидывания внедорожника на Алтае

32-летняя автомобилистка не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением

31 мая 2025, 19:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 30 мая около 20:15 вблизи села Иня.

"32-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Mitsubishi Pajero Sport, двигаясь со стороны села Онгудай в направлении села Акташ, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в ведомстве.

В результате автомобилистка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой. По факту ДТП проводят проверку.