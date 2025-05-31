Женщина погибла в результате опрокидывания внедорожника на Алтае
32-летняя автомобилистка не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением
31 мая 2025, 19:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Женщина погибла в результате опрокидывания автомобиля в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 30 мая около 20:15 вблизи села Иня.
"32-летняя жительница Горно-Алтайска за рулем Mitsubishi Pajero Sport, двигаясь со стороны села Онгудай в направлении села Акташ, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в ведомстве.
В результате автомобилистка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой. По факту ДТП проводят проверку.
20:36:19 31-05-2025
Возможно без ремня ехала. Люди! Даже большой автомобиль вас не защищает. Выбирайте безопасную скорость движения, соблюдайте ПДД, ремень безопасности. Берегите себя и окружающих.
09:39:12 01-06-2025
Сергей (20:36:19 31-05-2025) Возможно без ремня ехала. Люди! Даже большой автомобиль вас ...
Ремень безопасности при опрокидывании и переворотах не помогает, а тяжелый рамный автомобиль старой конструкции, как этот Паджеро из начала 00-х со слабой конструкцией кузова, только в минус. Ремень при такой аварии мог и наоборот помешать. Выбросило бы водительницу вовремя и удачно, могла бы и выжить. А так, если обратите внимание, крыша кузова её просто вдавила в сидение.
21:33:46 31-05-2025
Жуть. Вроде местная. Это нашего брата, равнинного ещё можно понять.
09:41:36 01-06-2025
Гость (21:33:46 31-05-2025) Жуть. Вроде местная. Это нашего брата, равнинного ещё можно ...
Именно местные представляют самую большую опасность на дорогах в этих местах. Алкоголь, отсутствие прав, превышение скорости, обгоны в закрытых поворотах, норма для них.
23:50:56 31-05-2025
В России по дорогам ехать быстрее 80 км/ч - рисковать жизнью.
14:47:29 01-06-2025
А почему в данной новости использовали термин «автомобилистка» вместо принятого здесь «автоледи»? Согласитесь, что заголовок «Автоледи умудрилась перевернуть автомобиль и убилась наглухо» звучал бы гораздо аутентичнее.