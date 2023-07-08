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Женщина пострадала от удара молнии в электросамокат в Подмосковье

Горожанка находится в реанимации

08 июля 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жительница подмосковной Коломны пострадала от удара молнии, сообщил в телеграм-канале глава города Александр Гречищев.

Инцидент случился 8 июля во время грозы. Молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась горожанка. Ее доставили в реанимацию с ожогами ног.

Состояние у женщины удовлетворительное.

Комментарии 3

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Гость

10:10:28 08-07-2023

Вот они,самокаты, что делают.

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Гость

13:46:42 08-07-2023

Даже Господь не любит этот петушиный транспорт

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Владимир

16:08:17 08-07-2023

Даже небеса восстали против этих "ИГРУШЕК"!Горожанке скорейшего выздоровления.

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