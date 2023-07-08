Женщина пострадала от удара молнии в электросамокат в Подмосковье
Горожанка находится в реанимации
08 июля 2023, 09:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жительница подмосковной Коломны пострадала от удара молнии, сообщил в телеграм-канале глава города Александр Гречищев.
Инцидент случился 8 июля во время грозы. Молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась горожанка. Ее доставили в реанимацию с ожогами ног.
Состояние у женщины удовлетворительное.
10:10:28 08-07-2023
Вот они,самокаты, что делают.
13:46:42 08-07-2023
Даже Господь не любит этот петушиный транспорт
16:08:17 08-07-2023
Даже небеса восстали против этих "ИГРУШЕК"!Горожанке скорейшего выздоровления.