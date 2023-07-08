Женщина пострадала от удара молнии в электросамокат в Подмосковье

Горожанка находится в реанимации

08 июля 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница подмосковной Коломны пострадала от удара молнии, сообщил в телеграм-канале глава города Александр Гречищев.

Инцидент случился 8 июля во время грозы. Молния ударила в электросамокат, рядом с которым находилась горожанка. Ее доставили в реанимацию с ожогами ног.

Состояние у женщины удовлетворительное.