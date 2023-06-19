Женщина пострадала при ночном пожаре в алтайском селе

Огнем повреждены частный дом и множество надворных построек

19 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Романовка Рубцовского района пожарные потушили частный дом и надворные постройки, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился ночью на улице Перспективной. На месте работали девять человек личного состава и четыре единицы техники. Также к тушению привлекались силы и средства краевой пожарной части.

Пройденная огнем площадь составила 240 квадратных метров. Оказались повреждены жилище, гараж, баня, летняя кухня, сарай и хозпостройка. Пожарным при этом удалось эвакуировать четыре газовых баллона.

При пожаре пострадала 59-летняя женщина, надышавшаяся дымом. Ей оказали первую медицинскую помощь.

Возможной причиной возгорания в ведомстве называют нарушение правил монтажа электрооборудования.